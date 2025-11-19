預防「高血鴨」？薑母鴨桌子為何比較低 內行人揭原因

網友在社群平台發文提問「為什麼薑母鴨的桌子都比較低？」引發網友熱烈討論。（示意圖；本刊資料照）

受東北季風影響，全台各地天氣轉涼，又來到了吃薑母鴨的季節；有網友在社群平台上好奇提問：「為什麼薑母鴨的桌子都比較低？」，引發網友熱烈討論。

網友在社群平台threads發文表示「為什麼薑母鴨的桌子都比較低？」並自問自答幽默回應「這樣才不會高血鴨」。網友紛紛已讀亂回表示「可是會低血鴨」「鴨低身段」「要台灣人放棄諧音梗，已經Taiwan了」。

矮桌方便操作、拚翻桌率？

但也有人認真推測，認為低桌椅對女性穿裙子或腿長者不太友善，長時間用餐容易覺得壓迫或腿痠，這樣的設計就是為了讓顧客「吃不了太久就起身走人」，間接提高翻桌率。

廣告 廣告

不過有內行人說明，低矮的桌子是為了方便店家操作，「方便上湯還有加木炭，爐子滿重的，每次加木炭就要把爐子移開，低桌設計比較好操作。」「高的桌子都是瓦斯爐」「容易觀察是否用餐完畢吧」。

討論中，也有人好奇為何薑母鴨店通常只搭配麵線，不賣白飯，認為白飯與薑母鴨也很搭。

薑母鴨是台灣民眾公認的嚴冬祛寒食補料理優選，以公的紅面番鴨，加上麻油、老薑、米酒、中藥以砂鍋旺火燉煮，在中醫的說法中鴨肉補陰、甘冷、滋陰補虛，若冬天容易手腳冰冷，可以吃薑母鴨「活血」促進血液循環。

更多鏡週刊報導

乖學生變89？網紅冒用雄中、雄女名義拍「改造影片」 校方提告要求撤片

全人類的初吻！研究顯示靈長類最早「接吻」紀錄：可追溯至2000萬年前

返台養傷變惡鄰／疑現身群組喊冤「遭挾怨報復」 楊宗緯再發聲！住戶曝內情