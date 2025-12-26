預防1219隨機襲擊事件重演 劉世芳：跨年、元旦動員萬名警民力維安 3

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

行政院於今（26）日院會由內政部提報1219台北市隨機襲擊事件說明及跨年、元旦活動加強安全維護工作，內政部長劉世芳指示警政署，除持續釐清犯罪動機、背景清查、資金來源及犯罪工具等偵查作為外，網路恐嚇事件部分，統計自12月20日至12月25日12時止，迄今計偵辦94件，已查緝13件12人，其中羈押4人；相關涉嫌之境外IP資訊，持續透過跨境合作，追查幕後不法分子。

劉世芳指出，為維護跨年晚會及元旦升旗典禮等活動安全，警政署要求各警察機關，事前落實現地勘察、加強場地偵檢，事中劃分責任區域、預置特勤警力，預擬防踩踏及疏散動線等作為，遇有突發狀況，立即實施交通管制、人群疏散，搶救傷患及逮捕緝凶等應變作為，以確實防制各項治安事故之發生及維護交通秩序，動員警力8069人、民力2792人，維持秩序與為民服務。

針對本次跨年晚會及元旦升旗活動，警政署成立指揮所及緊急應變小組，全程掌握督導各縣市警察局做好維安工作，並加強事前狀況演練、查辦網路恐嚇、運用民力協勤及示警通報機制等作為，落實精進維安措施，全面強化應變韌性，絕不容許任何暴力行為挑戰法治底線，保護國人安全，確保活動順遂，讓民眾能平安迎接嶄新一年。

照片來源：內政部提供

