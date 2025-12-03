頑疾治不好！Gino決定「開刀根除」：真的很痛苦

Gino要動手術解決眼疾。（圖／翻攝自Gino Instagram）





以男團K ONE走紅的45歲男星Gino，近年演出多部八點檔大戲《黃金歲月》、《一家團圓》、《天道》；他日前在社群平台發文，透露自己近期要動手術的消息，欲解決眼睛乾燥症的問題。

Gino近日在Instagram發文，提到很多人眼睛乾燥是因爲乾眼症，不過他的眼睛乾卻是因為乾燥症（又名：修格蘭氏症）：「再過兩天就幫眼睛做個手術了！眼睛巨乾的困擾沒有經過的人真的不知道」，Gino無奈的說，平均一天當中有一半的時間，都會感到眼睛又乾又酸：「真的很痛苦！」

深受眼疾所苦的Gino表示，除了看眼科之外，他的症狀也看了風濕免疫科：「看了那麼多就只是被開了那麼多的人工淚液，那只能解決乾眼症，對乾燥症是束手無策」，於是他接受醫師的建議動脈衝光眼睛手術。網友也留言祝福他手術順利「期待Gino哥手術順利完成喲」、「術後也要好好休息喔」、「祝你開刀順利。」



