頑皮貓玩抽屜夾到手！下秒怒轉頭 「哈氣質問飼主」：人類你給我負責

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

毛小孩的一舉一動常常讓人好氣又好笑，尤其是貓咪，經常在闖禍後還一臉理直氣壯。近日有網友分享了一則影片，只見家中奶貓因為好奇心作祟玩起抽屜，結果不小心夾到自己的手，下一秒卻不是檢討行為，而是直接把怒氣轉向飼主，有趣反應讓網友們笑到不行。

一名網友日前在Youtube上分享了一則影片，從影片中可以看到，一隻奶貓蹲在半開的抽屜前，對抽屜內黑漆漆的空間充滿好奇，於是伸出小小的貓爪，試圖鑽進去一探究竟。沒想到就在牠探險的過程中，抽屜因為重力慢慢滑動，下一秒竟不偏不倚夾住貓咪的前爪，嚇得牠立刻往後縮，發出驚嚇的叫聲。

然而，令人意外的是，貓咪被夾後非但沒有露出害怕或反省的模樣，反而立刻轉頭瞪向一旁的飼主，一臉「這一定是你的錯」的表情，甚至對著主人狂哈氣，彷彿在抗議：「為什麼不阻止這個壞抽屜！」飼主見狀只能一邊忍笑、一邊趕緊把抽屜拉開幫忙解救，沒想到貓咪脫困後氣還沒消，依舊對著人類不滿哈氣，讓飼主超級無奈。

影片曝光後迅速在網路上引發熱烈討論，網友紛紛留言笑說，「玩抽屜玩到把自己爪爪夾到也就算了，居然還夾出個唐老鴨的聲音」、「怪麻麻做什？那是你自己的左手推的！左手早對右手不順眼了貓：是奴才你的惡作劇是吧？」、「貓：人類妳居然用夾老鼠的陷阱坑我」、「貓：總有人想謀害朕」、「見笑轉生氣」。不少人也笑稱，這就是貓咪最厲害的地方，無論發生什麼事，錯的一定不是自己。





