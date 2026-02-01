頑童台中太嗨惹怒鄰居挨轟 親發聲致歉：短期不會回來

嘻哈天團「頑童MJ116」1月31日、2月1日於台中洲際棒球場舉辦「OGS」演唱會。（本色音樂提供）

嘻哈天團「頑童MJ116」1月31日、2月1日於台中洲際棒球場舉辦「OGS」演唱會。他們很重視台中演唱會，日前提早赴台中進行彩排，豈料過程中數度被附近鄰居在網路上發文抗議音量太大，對此他們誠摯向所有鄰居致歉，坦言首次在這大型場地演出，對環境與音場掌握仍不夠成熟，「我們真的是菜鳥，重複測試花了比較多時間，對鄰居感到非常抱歉。」

頑童強調演出的本意是帶給大家快樂，希望大家不要再生氣，不要留下不愉快的回憶，大淵也霸氣喊，「我們不要再說那麼多，現在就是要跟大家道歉」，瘦子則說：「我們唱完就走了，短期內不會再回來，大家都是好鄰居。」他們第1次唱進上萬人體育場，雖然台上氣勢拉滿，但首場一上台時，看到台下滿滿歌迷熱情揮舞，3人被壯觀畫面嚇到抖了2下，3人甚至輪流吃螺絲。

瘦子幽默說：「原本想上去帥死大家，結果一上去被大家的人數嚇死。」讓他們瞬間變成鄉巴佬，大淵與小春也透露，上場前後台發生了突然斷電意外，接著導演又宣布延後開場，他們在預備區心急如焚，自認剛開場表演都很「ㄍㄧㄥ」，直到中後段才逐漸放開熱唱。

他們台中場結束後，將著手備戰6月的4場高雄巨蛋，談到他們在台中演唱會中搭帥氣敞篷車繞場，十分吸睛，預告高雄巨蛋也會繞全場，「希望跟每隔角落的粉絲都可以去接觸到。」有機會唱進台北大巨蛋？瘦子喊必須拿下，這是頑童的目標，雖然票房壓力很大，但會努力加油。

