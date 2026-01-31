頑童台中洲際棒球場開唱！警方全面強化警戒層級 粉絲直呼好安心

記者林意筑／台中報導

為了因應大型活動人潮恐有的安全風險，警方進行整體維安規劃。（圖／翻攝畫面）

「頑童演唱會」將於今（31）日、明日於台中洲際棒球場盛大登場，為了因應大型活動人潮高度聚集可能衍生的各項安全風險，台中第五警分局進行整體維安規劃，包含全面強化警戒層級，整合警力與各項防護措施，比照先前五月天演唱會高強度維安模式，全力維護活動秩序與民眾人身安全，讓不少粉絲直呼，有警察在好安心。

警方自昨日起，在場地內辦理緊急疏散安全演練。（圖／翻攝畫面）

今（31）日、明日晚間，「頑童演唱會」將在台中洲際棒球場舉行，不過為了讓大批粉絲們可以安心享受超High饒舌氣氛，警方自昨日起便開始在場地內辦理緊急疏散安全演練，透過實務化情境模擬，檢視場地安檢、入場管制、場內突發狀況應處，以及緊急事故發生時的人潮疏散與分流作業，全面強化大型活動應變能力。

警方同步動員保安警察大隊特勤霹靂小組、刑事警察大隊偵爆犬到場聯防。（圖／翻攝畫面）

警方表示，本次演練重點聚焦三大高風險情境，包括場地安檢時發現可疑物品之應處、會場內突發持刀滋擾事件之即時控制，以及不可預期事故發生時的人群疏散與引導作業。此次演練由警方與活動主辦單位密切合作，並同步動員保安警察大隊特勤霹靂小組、刑事警察大隊偵爆犬到場聯防，展現大型演唱會「事前防範、即時處置、迅速應變」的整體維安能量。

另外警方也同步配合辦理「115年加強重要節日安全維護工作」，自115年2月9日22時起至同年月23日24時止，為期15日，期間將持續強化年節前及年節期間之治安、交通與秩序維護作為，結合大型活動維安部署，讓民眾安心參與活動、平安歡度佳節。

