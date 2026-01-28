頑童台中洲際演唱會將登場 中市府規劃交通疏運

（中央社記者郝雪卿台中28日電）華語嘻哈天團頑童MJ116演唱會將於1月31日及2月1日在台中市洲際棒球場登場，市府今天表示，每場預計吸引逾3萬樂迷到場，已完成整體規劃及交通疏運安排。

「頑童MJ116 OGS台中洲際演唱會」將於1月31日及2月1日在台中市洲際棒球場登場，兩場演出門票皆已完售，每場預計吸引逾3萬名樂迷到場。

台中市政府新聞局長欒治誼表示，為讓觀眾安心進場、盡情享受演出，市府已與主辦團隊完成整體規劃及交通疏運安排，並將於演唱會前辦理緊急疏散安全演練，全面檢視活動期間各項安全與動線規劃。

欒治誼指出，為確保演唱會當日各項作業順利進行，警方將比照前次大型演唱會模式，於1月30日在洲際棒球場周邊辦理演唱會前演練。

配合演唱會進行，演唱會當天將自下午2時起，實施周邊道路交通管制，管制路段包括四平路（環中路至568巷）、洲際路（四平路至豐樂一街）及崇德十九路（崇德路至洲際一街）等，請一般車輛配合改道行駛，相關措施將依現場人流狀況彈性調整，儘速解除交通管制。

在交通疏運方面，新聞局說明，除完善的大眾運輸，主辦方本色音樂亦規劃免費接駁服務，將自下午2時起營運至散場疏運完成，包括設置高鐵台中站、秋紅谷、捷運松竹站及台鐵台中站等4處主要接駁站點，方便外縣市及市區民眾轉乘。市府也將同步規劃散場接駁及人車分流動線，並加派警力及工作人員引導，協助樂迷平安、有序返程。（編輯：李淑華）1150128