頑童台中連嗨2夜吸金1. 34億 瘦子突嗆2.5萬人！大淵問「火那麼大」

「頑童MJ116」大淵（左起）、瘦子、小春今在台中洲際棒球場開唱。本色音樂提供



「頑童MJ116」今晚（1╱31）起一連2天帶著「OGS」巡演登上台中洲際棒球場，2場共吸引5萬粉絲朝聖，吸金約1億3400萬元，3人在煙火中開場嗨唱〈走跳〉，而瘦子獨唱〈Way up〉時卻嗆台下粉絲：「我要你們站起來、跳起來，還在等什麼？」之後才解釋：「一開始我不是故意要兇你們的，只是突然上頭了、太興奮。」

在氣溫16度的戶外開唱，頑童MJ116以〈幹大事〉、〈OGS〉、〈MJ Fresh Gang〉、〈30 CM〉、〈Fly Out〉、〈速命道〉、〈South Side〉等組曲炒熱現場氣氛，2.5萬人也嗨舉手槍造型應援燈搖擺。

除了團體演唱，大淵獨唱〈肥男幫〉，小春更站上升降台演唱〈大丈夫〉，瘦子唱〈Way up〉時則嗆粉絲：「洲際頑童棒球場你們還在等什麼？」要粉絲盡情地站起來嗨。

瘦子要粉絲站起來嗨。本色音樂提供

之後瘦子感性地說：「我們真的在這裡了，謝謝大家的支持，有些人可能在台北小巨蛋有看過我們的演唱會，那你們大概知道我們會怎麼做，我們在這邊會講一下，for那些第1次來看的，我們今天晚上會唱很多歌，如果你有聽到、你會唱，我希望你大聲唱出來，好不好？」

瘦子提到稍早前「動氣」，他解釋只是「突然上頭」，大淵笑說：「難怪剛剛火怎麼那麼大？有點火大。」瘦子說：「就太上火，一出來看到大家有點興奮，但是，我說真的，我們終於離開台北小巨蛋了，我們不是大老遠跑到台中來看你們大家坐在椅子上看表演的，是吧？這邊沒有什麼條款吧？」小春問：「有禁忌嗎？」瘦子接著說：「沒有，目前應該是沒有吧？」嗨喊：「讓我們來感受一下大家的狀態怎麼樣。」粉絲也回以熱情尖叫。

