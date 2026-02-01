頑童台中開唱太吵被檢舉道歉了 自爆演出前出意外內幕

【緯來新聞網】「頑童MJ116」本周末砸1.5億元，一連兩天在台中洲際棒球場開《OGS》演唱會，兩場共5萬張票全部售罄，但首次開戶外大場，任何步驟都是第一次接觸，包括在彩排時，被附近鄰居抗議太吵，會後受訪時直接道歉，瘦子求饒：「希望大家不要再生我們的氣，短期內不會再回來了。」此外，他們其實在上台前，後台突然短暫斷電，坦言開演前心情直接受到影響，但大淵一頭霧水：「他們跟我說是關一下燈！」

頑童完成了首次戶外大型演出。（圖／本色音樂提供）

廣告 廣告

頑童曾在小巨蛋開唱遇到主機當機，不得不中斷演唱會，所以當這回要上場前，見到身邊的工作人有些騷動，然後發現是斷電小事故，難免想起不好的經歷，瘦子直言：「本來就很緊張，一直說要延後5分鐘，導致我上台後整個人抖了兩下。」好在後來事情順利解決。



不過首次見到25000人的大場面，那個視覺衝擊，瘦子自嘲：「原本想上去帥死大家，結果一上去被大家的人數嚇死，我們瞬間變得像沒見過世面的鄉巴佬。」小春直到受訪，都覺得腦袋一片空白，「好累喔，今天一直吃螺絲，又冷又要走出去」，加上粉絲的叫聲會串進麥克風，所以其實一直會被干擾。

瘦子心情越唱越鬆。（圖／本色音樂提供）

此外，針對近日彩排音量引發鄰居抱怨，頑童感到很拍謝，瘦子表示：「我們真的是菜鳥，第一次在這種大型戶外場地，為了把音響與樂隊調整到完美，重複測試花了比較多時間，對鄰居感到非常抱歉。」他強調演出的本意是帶給大家快樂，希望大家不要再生氣，大淵不改幽默個性，跳出來說：「什麼都別說道歉就對了，我們唱完就回家了！」



今年6月將在高雄開四場演出，不選擇更大場地世運，笑喊已經榨乾粉絲了，不敢奢望，但的確有唱大巨蛋的夢，總之一切都在努力中。不過從大型戶外場又唱進高雄巨蛋市內場地，還能習慣嗎？瘦子笑說：「我們不是那種人！我們能屈能伸，室內比較溫暖一點。」《OGS》6月6、7、13、14高雄巨蛋登場。

小春唱完一片空白。（圖／本色音樂提供）

大淵認證車子很夠力。（圖／本色音樂提供）

更多緯來新聞網報導

苗可麗失智父看《超夜》認不得女兒 憶母靈堂那一幕心全碎了

9m88連兩北中南開唱 台上告白：學會放過自己