頑童台中開唱惹怒鄰居！鄭重道歉了 「短期內不會回來」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台中報導

頑童MJ116於昨（31）日、今（1）日在台中洲際棒球場開唱，兩場累計有5萬「老鄉」（頑童粉絲名）進場，昨天演唱會結束，他們接受媒體訪問時提到關於彩排讓附近鄰居不滿一事，鄭重道歉，幽默表示：「希望不要再生我們的氣，我們明天唱完就走了，短期內不會再回來。」

頑童為演唱會吵到鄰居道歉。（圖／本色音樂提供）

談到首日開唱心情，頑童直言3個人站上台的時候狀態很緊繃，瘦子解釋：「我失算了，原本打算上來先帥死大家，結果我上去反而被他們帥到了。」他們笑說自認見過世面，沒想到一看到台下這麼多人，瞬間變成鄉巴佬。

瘦子還提到，其實在上台前有一些奇怪的徵兆，讓他更加緊張，「就是突然斷電，本來就很緊張了，然後要上台的的時候，工作人員跟我們說延後5分鐘，5分鐘過了再延5分鐘，就覺得糟了。」而頑童的音樂屬性偏重低音，在彩排期間引起附近鄰居不滿，他們立刻致歉：「對於周邊的鄰居抱歉，先對不起，我們也不想要有這種情況，希望不要再生我們的氣，我們明天唱完就走了，短期內不會再回來。」

瘦子透露在開唱前有一些徵兆，讓他很緊張。（圖／本色音樂提供）

在演唱會最後，頑童宣布6月要在高雄巨蛋一口氣唱4場，被問到從戶外場地又回到室內場地，會不會不習慣，他們笑說：「我們能屈能伸，6月去室內剛好吹冷氣。」至於有沒有機會在大巨蛋開唱，頑童自信的說：「必須拿下！希望啦，這個還沒確定，會有心理這個目標。」

