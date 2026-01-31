頑童台中開唱無預警宣布加場！自爆一上台被嚇到漏尿

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台中報導

頑童MJ116於今（31）日在台中洲際棒球場舉行演唱會，光是總製作費就高達1.5億，而在演唱會最後，他們無預警宣布喜訊，將在6月6日、7日、13日、14日於高雄巨蛋開唱。

頑童宣布6月要在高雄巨蛋開唱。（圖／本色音樂提供）

唱完〈辣台妹〉頑童笑說，一開始上台的時候真的有嚇到，自虧：「這樣講好像顯得我們沒見過世面，雖然我們上過很多場合，但這個場子真的有點偏大。」還笑說前幾首歌抖了兩下，漏了幾滴尿，「真的很開心大家都來了。」頑童還特別準備禮物送給粉絲，「現場有人在玩自由潛水嗎？ 雖然我看不太清楚台下，但我手上有一個很屌的小禮物要送給大家。不過這個禮物不是一般人能拿的，真的要有在從事潛水活動才適合。」他們點名一位戴眼鏡的男粉絲，因為男粉比出了專業的潛水的姿勢，但沒辦法把禮物送給他，因為禮物是一套比基尼。

廣告 廣告

演唱會尾聲，頑童高喊：「高雄見。」無預警驚喜宣布加開高雄場次，他們將於6月6日、7日、13日、14日登上高雄巨蛋，連開4場演出。從台北小巨蛋七場完售，洲際棒球場兩場完售，再到高雄巨蛋四場連發，頑童MJ116持續刷新嘻哈音樂的可能性。

更多FTNN新聞網報導

頑童台中開唱2天吸金1.3億！瘦子「超派」兇老鄉：我不是來看你們坐著

蔡依林透視上衣炸出火辣身材！口誤告別2024 賣萌喊腦筋秀逗

太幸運了吧！小弟弟會〈入陣曲〉 五月天親邀上台合作

