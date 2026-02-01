頑童台中開唱被嫌「太吵」道歉了 瘦子：唱完就走，短期不會回來

「頑童MJ116」瘦子、大淵、小春站上敞篷跑車繞場，場面嗨翻。（本色音樂提供）

嘻哈團體「頑童MJ116」於1月31日、2月1日首次唱進台中洲際棒球場，2天演唱會吸引5萬名粉絲進場，他們為此提前到台中進行彩排，不過試音過程多次被周圍住戶投訴太吵、聲音太大，瘦子為此道歉：「我們真的是菜鳥，第一次在這個場地，很多東西要重複去測試，對於周邊的鄰居抱歉，我們的音樂本來就比較噪一點，先說對不起，希望不要再生我們的氣，我們明天唱完就走了，短期內不會再回來。」

頑童透露這次花費許多時間調整設備，大淵還直接跳出來表示：「什麼都別說道歉就對了，現在就是要跟大家道歉，我們唱完就回家了！」強調初衷只是想把演出做好、讓大家開心。而首場演出時後台還突然斷電，讓他們一度擔心2018年在台北小巨蛋的惡夢重演，瘦子坦言：「本來就很緊張，一直說要延後5分鐘，導致我上台後整個人抖了兩下。」還好最後順利開場。

瘦子為彩排打擾到周邊住戶感到抱歉。（本色音樂提供）

頑童演唱會首次移師戶外體育場，「大場面」讓3位成員都嚇到，瘦子笑著表示：「我原本想說自認見過世面，瞬間變成鄉巴佬。」大淵也招認講話吃螺絲，下台已先罰跪，小春則是直到演出結束後仍腦袋空白。

「頑童MJ116」小春、瘦子、大淵在台中洲際棒球場舉辦演唱會。（本色音樂提供）

頑童今年6月將在高雄舉辦4場演出，預告屆時也會繞全場，跟每個角落的粉絲接觸；至於未來是否有機會唱進台北大巨蛋？瘦子笑說：「（大巨蛋）必須拿下，希望啦，還沒有確定，但是有目標。」南下之後從室外唱到室內，他也笑稱是「能屈能伸」。





