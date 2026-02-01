頑童台中開唱遭嫌音量大恐「擾鄰」 瘦子道歉：短期內不會回來

頑童MJ116 1月31日與2月1日在台中洲際棒球場舉辦《OGS》演唱會，2場演唱會共5萬張票秒殺，票房狂吸1.34億台幣票房，團員們也感謝歌迷們的支持，驚喜宣布將加開高雄巨蛋的場次。針對近日彩排時的音量引發討論，瘦子表示：「我們真的是菜鳥，第1次在這種大型戶外場地，為了把音響與樂隊調整到完美，重複測試花了比較多時間，對鄰居感到非常抱歉。」強調演出的本意是帶給大家快樂，希望大家別生氣，「我們明天唱完就走了，短期內不會再回來」。

頑童1月31日對於《OGS》演唱會彩排時的音量引發討論， 向台中市民致歉 。（圖／本色音樂提供）

廣告 廣告

頑童連續兩天在台中洲際棒球場開唱，開場即以高空煙火秀震撼全場，動員千人團隊打造堪稱「嘻哈演唱會天花板」的舞台規模，包含小巨蛋3倍大的鑽石型延伸舞台、敞篷跑車繞場設計，現場更出動超過2千顆燈具與大規模煙火，並連續帶來〈走跳〉、〈幹大事〉、〈30公分〉、〈無袂煞〉等歌曲。

大淵一登台看見滿場歌迷，立刻嗨喊：「你們好嗎？這是頑童你知道的！」瘦子隨後霸氣號召全場起立合唱，笑說：「我們不是大老遠來台中，看你們坐在椅子上的！」除團體演出外，3人也各自帶來個人舞台，大淵獨唱〈肥男幫〉、小春站上升降台演唱〈大丈夫〉，瘦子演出〈Way Up〉時更嗆聲：「你們還在等什麼？」讓全場氣氛嗨翻。

頑童1月31日與2月1日在台中洲際棒球場舉辦《OGS》演唱會，開場即以高空煙火秀震撼全場。（圖／本色音樂提供）

小春、大淵與瘦子各自搭乘賓士敞篷跑車繞場台中洲際棒球場。（圖／本色音樂提供）

另外，台中場也特別量身打造全新演出橋段，小春、大淵與瘦子各自搭乘賓士敞篷跑車繞場，讓觀眾近距離感受3人的舞台魅力，一連帶來〈生煎包〉、〈辣台妹〉等嗨歌；當〈Just Believe〉響起，全場歌迷齊開手燈化成壯觀燈海，3人感性表示：「這片燈海我們帶去了很多地方，現在終於來到了這裡，真的非常謝謝你們說到做到，讓我們能站在這個舞台上。」此次演唱會VCR亦重新拍攝與剪輯，完整描繪頑童一路走來不忘初心的創作歷程，並鼓勵大家勇敢追夢。

瘦子搭乘賓士敞篷跑車繞場台中洲際棒球場。（圖／本色音樂提供）

雖然台上氣勢拉滿，但頑童在演唱會後坦言，面對2萬5千人的視覺衝擊，心理壓力極大。瘦子幽默自嘲：「原本想上去帥死大家，結果一上去被大家的人數嚇死，我們瞬間變得像沒見過世面的鄉巴佬。」大淵與小春也透露，上場前發生了小插曲，後台快換區突然斷電，接著導演又宣布延後開場，讓3人在預備區心急如焚。瘦子表示：「前幾首歌我真的手抖了兩下，那是因為真的很看重這個場子，因為這是我們生涯第1個體育場。」

演唱會尾聲，頑童宣布將於6月6日至6月7日、6月13日至6月14日登上高雄巨蛋，連開4場演出。談到未來是否挑戰在台北大巨蛋開唱？團員們也立下目標：「這絕對是我們想要拿下的目標，雖然壓力很大，但我們會繼續前進！」

延伸閱讀

好市多金飾遭瘋搶！會員驚呼「幾乎掃空」 官網：不能退貨

加油忘蓋油箱蓋！新莊好市多加油站會員拍照 網喊：快回來

好市多烤雞出包！稱「不含防腐劑」被打臉 美消費者怒提告