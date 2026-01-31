頑童台中開唱2天吸金1.2億！瘦子「超派」兇老鄉：我不是來看你們坐著

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台中報導

頑童MJ116於今（31）日在台中洲際棒球場舉行演唱會，今晚是演唱會首日，一連2天的演唱會，狂吸5萬老鄉（頑童粉絲名），吸金1.2億。這次主辦單位本色音樂投入總製作費高達1.5億，動員超過1000人，硬體製作就高達7000萬。

頑童於台中洲際棒球場開唱。（圖／本色音樂提供）

頑童在演唱會一開場，3人還沒登台就祭出超狂煙火秀，瞬間點亮洲際棒球場的夜空，接著一連演唱〈走跳〉、〈幹大事〉、〈速命道〉、〈30 CM〉等歌曲組成的組曲，讓現場氣氛超嗨，演唱歌曲時，瘦子一度超兇的要粉絲站起來。

廣告 廣告

在演出〈幹大事〉前，頑童向現場歌迷打招呼，開心表示：「你們說到做到，你們大家好嗎？有些人在台北場看過我們的演唱會，第一次來看的，你會唱的就大聲唱出來。」瘦子則是解釋稍早會突然「超派」的原因，「剛剛不是故意兇你們，我唱上頭了，很興奮，我不是大老遠來台中 看你們坐著嘛，而且這裡也沒什麼條款對不對？」

瘦子突然在開唱時兇粉絲。（圖／本色音樂提供）

更多FTNN新聞網報導

太幸運了吧！小弟弟會〈入陣曲〉 五月天親邀上台合作

她露火辣腿根勾阿信熱舞！羞曝來取經 五月天傻眼：不要說

2025心裡最深的傷痛！五月天阿信送暖 「我們陪伴你、守護你」

