頑童唱進棒球場吸金1.34億！瘦子兇粉開嗆 大淵：「火那麼大」

〔記者張釔泠／台中報導〕「嘻哈天團」頑童MJ116今晚正式唱進台中洲際棒球場，繼台北小巨蛋7場完售的驚人紀錄後，台中場以更大規模的製作回應樂迷，2場演唱會共5萬張票秒殺，票房進帳1.34億台幣，再次寫下嘻哈音樂歷史新頁。

首度登上台中洲際棒球場，頑童開場熱唱8首歌後，瘦子嗨喊：「我們真的在這裡了，謝謝你們支持。」接著自爆：「我一開場不是故意要兇你們的，太上頭。」大淵在一旁搭腔：「難怪火那麼大。」瘦子解釋：「我們不是大老遠到台中了看你們坐在椅子上，這裡沒有什麼條款，據我所知。」拱全場粉絲站起來。

為了回應歌迷期待，頑童此次砸下1.5億製作費，舞台規模是台北小巨蛋的3倍大，鑽石型延伸舞台加上敞篷跑車繞場設計，讓全場觀眾依然能近距離感受頑童魅力；重新拍攝、剪輯的演唱會VCR，也完整描繪頑童一路走來「不忘初心」的創作歷程。

「OGS」演唱會台中兩場演出動員超過1千人製作團隊，堪稱嘻哈演唱會製作天花板，硬體製作斥資7千萬，燈光、音響與LED螢幕及馬達系統再投入3千萬、軟體製作3千萬、影像製作500萬、演出人員費1千萬，場地費用2.5千萬，使用超過2千顆燈具，搭配60位舞者與嘻哈舞團、樂手與合音10人，而瘦子放話要大放的煙火，預算更是隨時準備加碼。

