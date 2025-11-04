頑童將登金馬 戴佩妮、9m88獻唱

第62屆金馬獎頒獎典禮今年邀請導演殷振豪擔任典禮創意總監，率領團隊打造電影人「最好的時光」，4日搶先預告表演內容，由頑童MJ116、李竺芯和孫盛希，以及黃奇斌擔任表演嘉賓，戴佩妮、告五人、9m88屆時也將登台演唱他們今年入圍金馬獎的電影歌曲，而兩度提名金馬獎最佳女主角的王淨，將獻聲配音為典禮念讀所有入圍者名單。

典禮將在殷振豪的創意統籌下，以侯孝賢經典作品《最好的時光》為靈感，打造屬於電影人的精彩大秀，今年採不設主持人方式進行，結合表演節目、影片、頒獎橋段串起典禮的「現在」、「過去」和「未來」3個章節。由頑童MJ116熱鬧開場，展現電影人拍片的滿腔熱血；李竺芯以溫柔又充滿力量的嗓音，回望經典並追思逝世影人；黃奇斌和孫盛希攜手唱出電影人的愛與痴迷及無限可能。

5座金曲獎得主戴佩妮首次為電影打造主題曲，便以《地母》入圍金馬，將現場演唱〈布秧〉，空靈吟唱土地與生命的動人韻律。人氣樂團告五人則帶來《有病才會喜歡你》的〈我天生－有病版〉，勾勒笑中帶淚的青春樂章。9m88也將獻唱《大濛》的〈大濛的暗眠〉。

致敬鍾瓊婷、陳淑芳

以《大濛》入圍金馬獎最佳劇情片等11項提名的導演陳玉勳，將透過幽默溫暖的夥伴視角，呈現「年度台灣傑出電影工作者」燈光師鍾瓊婷對電影不懈的熱愛與專業貢獻。《孤味》導演許承傑也為本屆「終身成就獎」得主陳淑芳製作致敬影片。