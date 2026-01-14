頑童愛打電玩 瘦子被虧雷隊友

「頑童MJ116」14日出席代言記者會，首度公開量身打造的遊戲官方主題曲MV與宣傳片。他們將於1月31日、2月1日在台中洲際棒球場辦2場「OGS」演唱會，門票全數秒殺，大展高人氣，瘦子昨預告演唱會整體品質將會大升級。

被問及有機會赴高雄開唱？頑童說正在計畫中，並把台北大巨蛋列為目標之一，瘦子霸氣表示：「必須拿下，就是時間的問題。」農曆春節即將來臨，他們計畫過年期間好好休息、陪伴家人，養精蓄銳備戰接下來的巡迴演出。

廣告 廣告

他們日前拍攝代言宣傳片，特地選在戶外取景，幽默說當下深怕不慎踩空扭斷腳，十分危險，瘦子在影片中飾演被追殺一角，他笑稱可以考慮用AI拍攝，他透露私下時常會跟AI聊天，甚至會向AI請教「詞寫得好不好」，得到AI讚賞後才會要求AI說實話，十分逗趣。

3人熱愛打電玩，也會組隊跟網友對戰，小春、大淵擅長攻擊類角色，不過現在工作忙碌，大淵、瘦子忙著陪伴妻小，打遊戲成為很奢侈的事情，瘦子昨還被虧是最雷隊友，瘦子解釋說：「我愛好和平。」