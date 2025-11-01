頑童挑戰出道最大場演出 台中捷運變粉絲朝聖路

20251101頑童1日現身台中為演唱會造勢。本色音樂提供

嘻哈天團頑童MJ116繼締造台北小巨蛋7場完售紀錄後，再度突破自我，宣布將於台中洲際棒球場舉辦「OGS」演唱會，挑戰3萬名觀眾規模場地，創下出道以來最大場演出，寫下全新里程碑。為此，他們今（1日）現身台中造勢，現場擠爆歌迷。

為了迎接演唱會盛會，主辦單位本色音樂特別與台中捷運合作打造「老鄉進城路」，沿線設置多個打卡與互動裝置，從高鐵台中站、市政府站、文心中清站的人形立牌，到文心森林公園站、文心崇德站滿牆的頑童形象月台門貼圖，整條捷運宛如頑童專屬列車。多站點更播放大型影音廣告與神秘廣播驚喜，粉絲搭捷運即可率先感受演唱會的火熱氛圍。

頑童演唱會主辦單位與台中捷運合作打造「老鄉進城路」。本色音樂提供

三位團員瘦子、大淵、小春今赴台中造勢，驚喜出現在捷運高鐵台中站開直播，示範從捷運轉乘接駁車前往洲際棒球場的路線，沿途與粉絲互動、發送小禮物，氣氛熱烈。瘦子還暖心安撫被感動哭泣的小粉絲，蹲下陪她合影，展現超接地氣魅力。

當日松竹站湧入上千粉絲擠爆捷運穿堂與月台，只為一睹頑童風采。三人也熱情回應：「台北場有來的、沒來的都沒關係，這次一起前進洲際好嗎？」引爆全場歡呼。大淵笑稱自己忘記開賣日期，讓粉絲提醒「11/8開賣」。面對台中「老鄉」的熱情支持，頑童臨時決定即興加唱多首經典歌曲，與粉絲一起唱成「超大KTV包廂」，並與全場約定「洲際棒球場見」。

頑童演唱會主辦單位與台中捷運合作打造「老鄉進城路」。本色音樂提供



