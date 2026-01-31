頑童揪2.5萬人站著唱 「這裡沒條款」

嘻哈天團「頑童MJ116」1月31日、2月1日首度於台中洲際棒球場舉辦「OGS」演唱會，投入高達1.5億的總製作費，開場就送上精采高空煙火秀。瘦子看到舞台上超炸的煙火，幽默說：「我開場不是故意要凶你們的，因為太上頭。」大淵笑喊：「難怪火那麼大。」最後驚喜宣布6月將在高雄巨蛋連唱4場，全場嗨翻。

頑童一開場以組曲掀起序幕，熱歌與新作交織，全場氣氛瞬間引爆，包括〈走跳〉、〈幹大事〉及diss神曲〈30公分〉、新作〈無袂煞〉等，引起粉絲陣陣尖叫。大淵一上台看到滿滿歌迷，嗨喊經典口號：「你們好嗎？這是頑童你知道的。」瘦子隨後霸氣邀請全場歌迷站起來跟著合唱，「我們不是大老遠到了台中，看你們坐在椅子上的，這裡是沒有什麼條款，據我所知。」

頑童去年在台北小巨蛋連唱7場，一票難求，這回成為第一組唱進臺中洲際棒球場嘻哈團體，意義非凡。寵粉的頑童，特地打造華麗舞台，規模是台北小巨蛋的3倍大，呈現鑽石型延伸舞台加上敞篷跑車繞場設計，讓全場觀眾能近距離感受頑童魅力。瘦子在演唱會過程中，頻頻關心台下歌迷，「大家都還好嗎？我們會盡量走出來一點，希望可以看到大家。」

票房粗估1.34億

他們花了很多心力籌備台中演唱會，重新拍攝、剪輯的演唱會VCR，也完整描繪頑童一路走來不忘初心的創作歷程，氣氛動人。頑童2場台中洲際棒球場演唱會完售，共吸引5萬粉絲到場支持，票房粗估吸金1.34億，星友高爾宣夫妻等人坐在台下支持。