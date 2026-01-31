頑童新年曝喜訊！預告6月高雄巨蛋開唱 瘦子嗨喊：高雄見

頑童MJ116 1月31日與2月1日在台中洲際棒球場舉辦《OGS》演唱會，繼台北小巨蛋7場完售的驚人紀錄後，台中場以更大規模的製作回應樂迷期待，2場演唱會共5萬張票秒殺，票房狂吸1.34億台幣票房，團員們也感謝歌迷們的支持，瘦子驚喜宣布將加開高雄巨蛋的場次，嗨喊：「高雄見！」

頑童1月31日於台中洲際棒球場舉辦《OGS》演唱會。 （圖／ 本色音樂提供 ）

頑童31日在台中洲際棒球場開場演唱多首經典歌曲，瘦子直呼：「我們真的在這裡了！謝謝大家的支持，我們真的做到了。我們終於離開台北小巨蛋了，不用坐在椅子上，這邊沒有條款了吧。」接著笑稱：「我一開場不是故意要兇你們的，太上頭。」大淵則開玩笑地說：「難怪火那麼大。」

瘦子也解釋原本是希望台下歌迷都可以一起享受演唱會的氣氛，才會要大家站起來：「我們不是大老遠到台中了看你們坐在椅子上！」

瘦子 驚喜宣布《OGS》演唱會將加開高雄巨蛋的場次。 （圖／ 本色音樂提供 ）

小春演出時也邀請歌迷們站起來同樂。 （圖／ 本色音樂提供 ）

此次開唱舞台規模是台北小巨蛋的3倍大，但鑽石型延伸舞台加上敞篷跑車繞場設計，讓全場觀眾依然能近距離感受他們的魅力；重新拍攝、剪輯的演唱會VCR，也完整描繪頑童一路走來「不忘初心」的創作歷程。

演唱會尾聲，頑童宣布將於6月6日至6月7日、6月13日至6月14日登上高雄巨蛋，連開4場演出，嗨翻全場歌迷。

