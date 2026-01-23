頑童洲際開唱中捷應援 經典歌進站集章好禮

▲捷運文心森林公園站月台換上頑童樂團海報(圖／中捷提供2026.1.23)

[NOWnews今日新聞] 饒舌天團頑童MJ116將於1月31日、2月1日強勢登陸台中洲際棒球場，預計湧入萬名粉絲。台中捷運公司搶攻演唱會商機，宣布自明（24）日起啟動「中捷×頑童」聯名集章活動。除了推出限量立體明信片，更破天荒在多個車站換上經典歌曲〈兄弟們要進城〉作為進站音樂，將捷運站打造為歌迷專屬的暖身現場。

中捷公司表示，聯名集章活動自1月24日至2月6日，涵蓋高鐵台中站、文心森林公園站、市政府站、文心崇德站及松竹站。歌迷於詢問處購買24小時（贈2張）或48小時（贈3張）旅遊票，即可獲得限量「中捷×頑童」立體明信片。該明信片設計結合Q版團員與捷運列車，集滿戳章後可摺疊成桌上飾品，預期將掀起一波收藏熱潮。

為了營造「儀式感」，高鐵台中站、文心森林公園站等四處站點將更換進站音樂，播放饒舌重拍節奏，象徵號召老鄉「進城看演唱會」。此外，市政府站等站亦設有人形立牌供打卡。中捷公司總經理朱來順強調，此舉旨在結合大型藝文活動與大眾運輸，為旅客創造更有記憶點的搭乘體驗。

針對演唱會當日的交通疏導，中捷提醒，主辦單位將在「捷運松竹站」設置免費接駁車。建議歌迷利用「搭捷運、集章、轉接駁」的攻略，不僅省去停車煩惱，更能無縫銜接音樂盛宴。

