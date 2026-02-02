頑童洲際開唱轟炸！居民怒轟：吵死了 盧秀燕親上火線回應

嘻哈天團「頑童MJ116」首度進軍台中洲際棒球場，未料強大音浪引發周邊居民不滿。對此，台中市長盧秀燕2日回應，將在「市民支持」與「居民安寧」之間取得平衡。（馮惠宜攝）

嘻哈天團「頑童MJ116」於1月31日、2月1日首度進軍台中洲際棒球場，一連舉辦2場「OGS」演唱會，吸引高達5萬名歌迷朝聖，現場氣氛沸騰。但強大音浪引發周邊居民不滿痛批「吵死了」，質疑重低音轟炸嚴重影響生活品質。對此，台中市長盧秀燕2日回應，強調將在「市民支持」與「居民安寧」之間取得平衡。

針對演藝盛事引發的噪音爭議，市長盧秀燕指出，從今年五月天在台中演出的成功案例來看，絕大多數民眾對大型演唱會抱持高度支持，這類活動也是台中城市發展所需要的。對於少部分民眾的不同意見，盧秀燕認為技術上可以克服與控制，建議透過與表演團體協調，針對「聲量控制」與「演出時間」進行嚴格控管，務求在推動城市觀光與維護居住品質間達成雙贏。

