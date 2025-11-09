頑童演唱會開賣就秒殺 宣布加場！日期曝光

頑童MJ116《OGS》演唱會宣布加場2月1日。（本色音樂提供）

頑童MJ116《OGS》洲際演唱會熱潮不減，昨（8日）門票一開賣即秒殺2.5萬張，讓沒搶到的歌迷在網路上哀號連連。三人結束工作後開直播邊吃火鍋邊與粉絲互動，一下加湯、一下加肉，就是遲遲不公布加場消息，吊足粉絲胃口。直到最後，瘦子親口宣布《OGS》台中洲際演唱會確定加開一場，時間訂於2026年2月1日（日），門票將於11月15日（六）開賣。

頑童MJ116《OGS》加場演唱會海報曝光。（本色音樂提供）

三人對於再度創下秒殺紀錄都表示感謝，瘦子興奮喊話：「戶外場一定要放跨年等級煙火！每兩首歌就要炸一次，讓大家見識從沒看過的頑童舞台！」大淵也笑說：「有買到1月31日票的鄉親，下週六記得繼續搶票，一起創造史上最盛大的嘻哈盛事！」小春則感性表示：「謝謝大家捧場，讓我們可以再加場，一起玩到最高點！」

《OGS》加場演唱會票券將於11月15日（六）正式開賣，11:00開放本色會員優先購票（限填寫「優購問卷」者），親子套票僅於此時段販售；13:30開放所有本色會員一般購票。票價分為會員預購與現場票兩種：會員預購票為4080、3880、3580、2880、2580、2380、2080、1880、1280、880元，現場票價則為4280、4080、3780、3080、2780、2580、2280、2080、1480、1080元。

頑童MJ116《OGS》加場演唱會將於2026年2月1日（日）晚間6點在台中洲際棒球場舉行，更多資訊請見本色音樂官方網站。

