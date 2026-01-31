頑童砸1.5億寵5萬粉 瘦子突開嗆原因曝光

頑童在台中洲際棒球場開唱。（圖／本色提供）

頑童MJ116連續兩天在台中洲際棒球場開唱，首日演出今（31日）登場，3人尚未登台就祭出超狂煙火秀，瞬間點亮洲際棒球場的夜空，接著一連演唱〈走跳〉、〈幹大事〉、〈速命道〉、〈30 CM〉等歌曲組成的組曲，炒熱全場氣氛，瘦子更一度「兇」粉絲，要大家站起來。

頑童也向現場歌迷打招呼，開心表示：「你們說到做到，你們大家好嗎？有些人在台北場看過我們的演唱會，第一次來看的，你會唱的就大聲唱出來。」瘦子則解釋「超派」的原因，「剛剛不是故意兇你們，我唱上頭了，很興奮，我不是大老遠來台中看你們坐著，而且這裡也沒什麼條款對不對？」

瘦子解釋兇粉絲的原因。（圖／本色提供）

一連兩天的演唱會吸引5萬名粉絲到場，共吸金1.34億，總製作費則高達1.5億，動員超過1000人，硬體製作就高達7000萬，全場超過2000顆燈具，而瘦子放話要「大放」的煙火，預算更是準備隨時加碼，堪稱嘻哈演唱會製作天花板。

頑童將站上高雄巨蛋。（圖／本色提供）

演唱會尾聲，頑童無預警宣布加開高雄場次，引爆全場歡呼，將於6月6、7、13、14日站上高雄巨蛋，瘦子也興奮大呼：「高雄見！」去年頑童在台北小巨蛋連唱7場，並成為第一組站上台中洲際棒球場的嘻哈團體，又將在高雄巨蛋舉辦4場演出，可見他們的高人氣。

