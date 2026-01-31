頑童砸1.5億沒賺！台中洲際棒球場16°C開唱 瘦子一開場就嗆歌迷
【緯來新聞網】「頑童MJ116」斥資1.5億元，今晚（31日）首次站上台中洲際棒球場開《OGS》演唱會，2日演出共5萬張門票全售罄、賺進約1.34億元。為了歡慶場地升級，特地設計大型煙火開場，頑童在16°C寒風戶外開唱，以〈走跳〉展現磅礡氣勢，大淵直呼：「這是頑童你知道的！台中Let’s go！」
瘦子要粉絲嗨起來！（圖／本色音樂提供）
團員各自Solo舞台特地走進延伸舞台與歌迷近距離互動，瘦子在演唱〈Way up〉時，直嗆粉絲：「洲際棒球場你們還在等什麼，我要你們站起來、跳起來，還在等什麼！」
大淵開心表示：「我們真的到這裡，沒有食言，你們也說到做到，真的來了！」瘦子要粉絲跟著一起大聲唱，不忘說：「剛不是故意兇你們的，太上頭了！我們終於離開台北小巨蛋了，不用坐在椅子上，這邊沒有條款了吧。」要粉絲盡情站起來跳。
此次為台中兩場演出，動員超過1000人製作團隊，硬體設備高達7000萬元，燈光、音響與 LED螢幕及馬達系統再投入3000萬元，軟體製作則是3000萬元、影像製作500萬元、演出人員費1000萬元，場地費用2500萬元，也帶上60位舞者與嘻哈舞團。
頑童首次站上洲際棒球場開唱。（圖／本色音樂提供）
