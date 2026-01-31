頑童自爆唱到漏尿！無預警宣布喜訊 連4天南下港都「幹大事」

頑童31日在台中洲際棒球場舉辦演唱會。本色音樂提供

頑童MJ116今（31日）首度於台中洲際棒球場舉行演唱會，中場興奮說：「說真的，我們一開始上台的時候真的有被嚇到！這樣講，好像顯得我們沒見過世面，雖然我們上過很多場合，但這個場子真的有點偏大，前面幾首歌我還抖了兩下、漏了幾滴（尿），很開心大家今天都來了。」

頑童也提到舞台上的道具，幽默說：「記得上次說過，我們在台北表演時都會買一些垃圾放在台上嗎？這次我們也不負眾望地帶來了。我們公司真的很節省，但你看這些東西（指舞台道具）變更多了。」

此次台中洲際棒球場演唱會被視為嘻哈圈的重要里程碑，連續兩場共吸引5萬名觀眾，門票全數售罄，讓嘻哈文化正式登上大型戶外棒球場舞台。本色音樂為了回饋樂迷，不計成本投入製作，舞台規模為台北小巨蛋的三倍，搭配鑽石型延伸舞台與敞篷跑車繞場設計，使全場觀眾依然能近距離感受頑童魅力。

今演唱會尾聲，頑童無預警宣布加開高雄巨蛋場次，將於6月6、7、13、14日連開四場演出，瞬間引爆全場歡呼。從台北小巨蛋七場完售，到洲際棒球場兩場秒殺，再到高雄巨蛋四場連發，再次證明頑童在嘻哈音樂圈的領導地位。

