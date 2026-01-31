頑童讓台中人亮槍了！瘦子直接嚇到卡詞 無預警宣布超大喜訊

【緯來新聞網】「頑童MJ116」今晚（31日）首次站上台中洲際棒球場開《OGS》演唱會，以更大規模、更高規格的製作回應樂迷，現場2.5萬人舉起手槍造型應援燈，場面壯觀。演唱會尾聲，頑童無預警驚喜宣布加開高雄場次、共4場。

大淵（左起）、小春、瘦子炸裂台中。（圖／本色音樂提供）

瘦子第一首歌唱到吃螺絲，後來坦言一上台的時候，發現場地真的很大，「真的有被嚇到，這樣講好像顯得我們沒見過世面，前面幾首歌我還抖了兩下、漏了幾滴，但真的很開心大家今天都來了」。當唱到〈Just Believe〉全場歌迷打開手燈，「這片燈海我們帶去了很多地方，現在終於來到了這裡。真的非常謝謝你們說到做到，讓我們能站在這個舞台上」。



頑童去年在台北小巨蛋連唱7場，一票難求，這回成為第一組唱進臺中洲際棒球場嘻哈團體，意義非凡，他們今晚在尾聲驚喜宣布加開4場高雄巨蛋演唱會，瞬間引爆全場歡呼，將於6月6、7日及6月13至14日連2週末登上高雄巨蛋開唱，大展超高人氣。



寵粉的頑童特地打造台中華麗舞台，規模是台北小巨蛋的3倍大，呈現鑽石型延伸舞台加上敞篷跑車繞場設計，讓全場觀眾依然能近距離感受頑童魅力，瘦子在演唱會過程中，頻頻關心台下歌迷，「大家都還好嗎？我們會盡量走出來一點，希望可以看到大家。」

