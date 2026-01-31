頑童首唱台中洲際5萬人搶看！狂吸1.24億嗨喊：終於離開小巨蛋

頑童31日在台中洲際棒球場舉辦演唱會。本色音樂提供

嘻哈團體頑童MJ116今（31日）首度於台中洲際棒球場舉辦演唱會，成為首組登上洲際棒球場的嘻哈歌手。繼台北小巨蛋七場完售紀錄後，頑童連續2天以更大規模、高規格的舞台設計回應樂迷期待，台中2場門票完售共吸引5萬歌迷搶看，粗估總票房約新台幣1.24億。

頑童此次開唱，舞台規模為台北小巨蛋的3倍，採鑽石型延伸舞台並搭配敞篷跑車繞場設計，確保全場觀眾能近距離感受演出，並重新拍攝與剪輯的演唱會VCR，總製作費高達1億5000萬元，動員超過1,000名製作團隊，並安排60位舞者、嘻哈舞團及10位樂手與合音，演出視覺與聲響層次達到頂級規格。

廣告 廣告

頑童31日在台中洲際棒球場舉辦演唱會。本色音樂提供

演唱會開場，頑童一連送上〈幹大事〉、〈OGS〉、〈MJ Fresh Gang〉等超high組曲後，興奮高喊：「我們真的在這裡了，謝謝大家的支持！我們在這裡了！我們真的做到了！」氣氛立即沸騰。

他們隨後補充：「有些人在台北小巨蛋看我們的演唱會了，今晚我們會唱很多歌，一開始我不是要故意兇你們的，火太大了！我們終於離開台北小巨蛋，來到這裡表演了！我們要來感受大家的狀態怎麼樣？」要粉絲盡情跳起來。

頑童31日在台中洲際棒球場舉辦演唱會。本色音樂提供



回到原文

更多鏡報報導

王祖賢59歲生日素顏現身！網驚「不敢相信」 連開3帳號疑為復出暖身

馬俊麟消失8點檔2年！突公開「出獄」近況 吐露人生遺憾：有愛人就是家

喪父又遭狂粉跟騷！金曲歌后影片現身驚見「激瘦脫相」 網心疼求：快多吃點

「黃便上有血」以為痔瘡！30歲男不到1年就走了 醫示警：2顏色快就醫