頑童首唱台中洲際5萬人搶看！狂吸1.24億嗨喊：終於離開小巨蛋
嘻哈團體頑童MJ116今（31日）首度於台中洲際棒球場舉辦演唱會，成為首組登上洲際棒球場的嘻哈歌手。繼台北小巨蛋七場完售紀錄後，頑童連續2天以更大規模、高規格的舞台設計回應樂迷期待，台中2場門票完售共吸引5萬歌迷搶看，粗估總票房約新台幣1.24億。
頑童此次開唱，舞台規模為台北小巨蛋的3倍，採鑽石型延伸舞台並搭配敞篷跑車繞場設計，確保全場觀眾能近距離感受演出，並重新拍攝與剪輯的演唱會VCR，總製作費高達1億5000萬元，動員超過1,000名製作團隊，並安排60位舞者、嘻哈舞團及10位樂手與合音，演出視覺與聲響層次達到頂級規格。
演唱會開場，頑童一連送上〈幹大事〉、〈OGS〉、〈MJ Fresh Gang〉等超high組曲後，興奮高喊：「我們真的在這裡了，謝謝大家的支持！我們在這裡了！我們真的做到了！」氣氛立即沸騰。
他們隨後補充：「有些人在台北小巨蛋看我們的演唱會了，今晚我們會唱很多歌，一開始我不是要故意兇你們的，火太大了！我們終於離開台北小巨蛋，來到這裡表演了！我們要來感受大家的狀態怎麼樣？」要粉絲盡情跳起來。
更多鏡報報導
王祖賢59歲生日素顏現身！網驚「不敢相信」 連開3帳號疑為復出暖身
馬俊麟消失8點檔2年！突公開「出獄」近況 吐露人生遺憾：有愛人就是家
喪父又遭狂粉跟騷！金曲歌后影片現身驚見「激瘦脫相」 網心疼求：快多吃點
「黃便上有血」以為痔瘡！30歲男不到1年就走了 醫示警：2顏色快就醫
其他人也在看
吳尊同框15歲愛女拍雜誌 neinei絕美顏值引網驚嘆：基因太強
【緯來新聞網】藝人吳尊近日與15歲女兒neinei一同登上時尚雜誌拍攝專題，父女同框畫面公開後，引起緯來新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
遭索討16萬！方順吉桃色摩鐵糾紛疑仙人跳 怒嗆對方發不自殺聲明
43歲歌手方順吉近日疑捲入桃色糾紛。有人指控他私約人妻到摩鐵，並稱受到恐嚇及電話騷擾，甚至公開雙方對話。隨後又出現自稱女方男友的人，向方順吉索討16萬8888元紅包，疑似仙人跳。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1則留言
陳漢典Lulu回應了！嘻小瓜6600紅包遭嫌少 典Lu「真實態度」曝光
嘻小瓜日前赴文華東方酒店出席陳漢典與Lulu（黃路梓茵）世紀婚宴，送上6600元紅包作為祝福，本是取其吉利寓意，卻遭部分網友狠酸「全場包最少」，昨（29）日火大拍片反擊。影片中，他表示事後已私訊Lulu，表明若金額不妥願意補上，如今也公開Lulu回應內容。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 31則留言
大S忌日倒數！韓節目直擊具俊曄雨天守墓 低聲一句「熙媛更辛苦」全場淚崩
已故女星大S（徐熙媛）將於2月2日迎來辭世1週年的忌日，由於具俊曄至今仍深情地守在愛妻墓前，令人動容。韓國KBS節目《名人生老病死的祕密》特別飛來台灣採訪製作特輯，搶先曝光的預告，連主持人張度練都忍不住當場落淚！鏡報 ・ 9 小時前 ・ 121則留言
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲EBC東森娛樂 ・ 5 小時前 ・ 13則留言
真的找阿湯哥了？賈永婕曬同框照：不是不可能 台北101願開特例
美國攀岩大神艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）徒手攀登台北101，讓世界看見台灣，不過台北101賈永婕表示，在她的任期內不會再接受任何攀爬101的申請，除非是湯姆克魯斯來拍電影，沒想到賈永婕今早分享與湯姆克魯斯同框的AI製圖，並放話「不是不可能！趁賈董還在！」（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 41則留言
去LuLu婚禮紅包6600 嘻小瓜遭酸「全場包最少藝人」 無奈喊：老娘又不會結婚
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導藝人LuLu（黃路梓茵）、陳漢典2人25日在台北文華東方酒店舉辦婚禮，由於夫妻2人皆是演藝圈資深主持人，多年來累積不少...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 76則留言
手提「神祕紙盒」拜會張忠謀！黃仁勳親揭內容物：我和他都很愛
AI教父、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（29）日旋風抵台，下午隨即手提一只神祕紙盒，親赴大直拜會台積電創辦人張忠謀，隨後兩人一同前往台北嘉佩樂飯店知名粵式餐廳「榕居」共進晚餐。由於黃仁勳一路提著紙盒現身，引發外界高度關注，紛紛猜測他究竟準備了什麼大禮送給張忠謀。對此，黃仁勳今（30）日抵達輝達新辦公室時，也親自揭曉紙盒內容。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7則留言
Lu典婚禮包6600挨酸「全場最少」 嘻小瓜曬私訊：願意再補
嘻小瓜25日晚間出席陳漢典與Lulu的婚禮，他拍片祝賀新人，並透露包了6600元的紅包。不過該影片被部分網友們拿來與其他藝人比較，狠酸「康康包了8萬8000元」、「我猜你是不是全場包最少的」、「藝人包6000會不會太少」、「6600吃文華東方超值了」。對此，嘻小瓜29日發聲表示，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 105則留言
婚禮變「紅包公審大會」！陳漢典首露臉洩「真實心聲」：不是很開心
陳漢典與Lulu（黃路梓茵）日前舉行婚禮本是一樁演藝圈喜事，未料紅包金額竟成全民關注焦點。從網友嫌棄小S包1.6萬太少，到緊盯吳宗憲是否包200萬禮金，連嘻小瓜包6600元都被酸全場包最少。如今兩人節目第三集以「人脈經營」為主題，設計「聖誕交換禮物之現在不准笑」遊戲單元。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 24則留言
太常「欺負」陳漢典惹陳媽不悅！小S當場下跪道歉 驚人場面全被拍
男星陳漢典出道後因為擔任《康熙來了》助理主持而廣為人知，節目至今仍是觀眾心中的經典，其中，陳漢典出書時曾透露小S常在節目開他玩笑，讓自己母親走心過，當時小S一聽便要下跪道歉的名場面，仍讓觀眾回味無窮。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 4則留言
「台灣第一代女諧星」秦菲菲近況曝！賣早餐變東區億萬富婆
資深女星秦菲菲有「台灣第一代女諧星」封號，過去是《綜藝一百》班底，39歲淡出演藝圈後改從事早餐業累積大量財富，變東區億萬富婆。主持人陳鴻30日在臉書分享與秦菲菲等友人聚餐，一起懷念日前過世的「四哥」曹西平。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 22則留言
突退演藝圈賣早餐！73歲資深女星翻身變「東區億萬富婆」 驚人近況曝
70歲資深女星秦菲菲是60年代知名藝人，能歌能演又擅長笑，她受封台灣第一代女諧星，消失螢光幕多年，都在專心經營豆漿店，生意非常好，今30日凌晨，主持人陳鴻分享和秦菲菲等一票友人聚餐，大家一起懷念「四哥」曹西平，秦菲菲的近況也曝光。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18則留言
連戰二媳婦曬「破鞋」照！一句話洩夫妻日常？ 她嘆：真是醉了
連戰次子連勝武與妻子路永佳，近來經常在社群網站分享生活點滴。她29日曬出一張「破鞋」照，無奈感嘆：「真是醉了」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 30則留言
結婚2年突爆婚變？男星出面證實欺騙妻子1個多月 「關鍵主因」曝光
本趟旅程由花甲藝人游安順、于子育，攜手少年組施名帥、朱芷瑩暢遊苗栗各大景點。這也是節目首次迎來「真實夫妻檔」同台，製作單位更精心策劃了一場驚喜騙局，讓這趟旅程充滿戲劇性！蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
柯志恩兒國籍爆爭議 前女友再爆料:媽媽太可怕
政治中心／綜合報導獲得國民黨提名參選高雄市長的立委柯志恩，兒子前女友去年就曾在社群平台發文爆料，前任是美國公民，最近又因為Threads平台上，有網友發起前任合照大賽，柯志恩兒子的前女友，再度發文，說「前任什麼都好，就是媽媽太可怕，以及當年他是個聽媽媽話的媽寶」，引發網友熱議。準備再次挑戰高雄市長大位，獲得國民黨徵召參選的藍營立委柯志恩，兒子的前女友又在社群平台發文，前任什麼都好，就是媽媽太可怕，還括號是指個性、跟政治立場，以及，前男友當年是個聽媽媽話的媽寶，暗指這無緣的婆婆似乎「很難侍奉」。國民黨立委柯志恩：「年輕人任何人談戀愛，我都覺得應該記住，那時候戀情的美好，分手之後就應該各自安好，彼此祝福，我想這才是最正確，最成熟的態度。」柯志恩兒子前女友在社群平台再爆料，前任媽媽很可怕。（圖／Threads）因為近期在Threads上，有網友發起跟前任的合照大賽，這名自稱是柯志恩兒子的前女友，也來+1，還曬出自己跟疑似柯志恩兒子的合照，其實去年3月，這位網友就曾經爆料，柯志恩的兒子不是拿綠卡，而是美國公民，因為在快滿18歲前就依親爸爸，但當時，柯志恩說孩子在微軟工作，有綠卡很自然。柯志恩兒子前女友林小姐（2025.03.10）：「實際上並不是在那裡，因為工作而取得，而是之前就已經依親，很早以前就已經依親，拿到美國公民身分，所以我就覺得她有點魚目混珠。」柯志恩回應，年輕人談戀愛，分手之後就應該各自安好，彼此祝福。（圖／民視新聞）國民黨立委柯志恩（205.03.09）：「我從政以來就沒有避諱也直接講，我家人在美國擁有合法身分跟工作，身為母親角色，（我兒子）他是獨立個體，他有自己的選擇權。」擁有教育、心理專業的柯志恩也曾說過自己是個惡媽，對應兒子被說是媽寶，似乎也不謀而合，精明婆婆的形象，要先解釋兒子國籍，還得洗清可怕形象，面對年底選戰，恐怕還是漫漫長路。原文出處：柯志恩兒國籍爆爭議 前女友再爆料：媽媽太可怕 更多民視新聞報導黃國昌稱「拉下賴瑞隆」是藍白共識 陳其邁回應了李蒨蓉兒遇「槍擊驚魂」！被吼「我要射擊」險成靶子柯志恩兒擁美國籍 前女友再爆：前任什麼都好「就是媽媽太可怕」民視影音 ・ 1 天前 ・ 91則留言
被爆欠債狂開唱？ 張學友「正面回擊了」 親曝失業後新計劃
張學友「60+」巡迴演唱會日前在紅磡體育館落幕，64 歲的張學友除了唱足 20 場外，安可更一口氣唱了 12 首歌。這次巡演他一共演唱 324 場，突破華語演唱會紀錄。面對即將「失業」，張學友坦言心情複雜，也公開感謝太太與兩個女兒的支持，接受媒體訪問時，亦針對欠債傳聞作出回應。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 23則留言
林心如50歲生日復刻《華燈初上》 霍建華一舉動寵妻
林心如1月27日50歲生日，昨晚（1╱29）在臉書分享慶生照，她還原《華燈初上》「Rose媽媽」經典造型，揪許瑋甯、林熙蕾、徐若瑄、謝佳見、海裕芬同樂，老公霍建華也上台與她合唱放閃。太報 ・ 1 天前 ・ 5則留言
白冰冰節目突失控！資深男星拒評分「參賽者秒變臉」 尷尬畫面曝
本週節目主題「音樂狂想曲」紅白大賽，邀請到火爆脾氣台語歌手袁小迪以及「小江蕙」陳思安來到節目來到節目中，正當大家以為袁小迪會帶來「江湖大哥味」歌曲，沒想到與陳思安一出場合唱〈小姐請妳給我愛〉以及〈歡喜再相逢〉，袁小迪大哥氣勢瞬間歸零。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發表留言
龍鳳胎出生日期不同！汪小菲舊愛爆「找代孕」遭春晚除名
龍鳳胎出生日期不同！汪小菲舊愛爆「找代孕」遭春晚除名EBC東森娛樂 ・ 4 天前 ・ 2則留言