「頑童」台中開唱挨轟太吵道歉了 瘦子求饒：短期內不會再回來

「頑童」乘賓士敞篷跑車繞場。本色音樂提供



「頑童MJ116」今晚（2╱1）帶著「OGS」巡演續攤台中洲際棒球場，昨會後受訪時瘦子透露上場前出意外，「有一些奇怪的徵兆，快換那一區突然斷電，我就想說，糟糕、不吉利，上台前導演突然講說延後5分鐘，5分鐘後又再延5分鐘，我那時候心裡就覺得糟了、死定了，很多負能量就上來了，導致我上台時整個人就抖了2下」。

一聽到瘦子說斷電，大淵一頭霧水問：「為什麼你怎麼知道斷電啊？他們跟我說我們先把燈關掉一下。」瘦子坦言本來就已經很緊張了，又加上那種意外狀況，但看一下工作人員好像沒有很慌，認為應該不是很嚴重的事。

廣告 廣告

首度站上2.5萬人的台中洲際棒球場，昨首場3人都很緊繃，瘦子苦笑說：「我們真的是失算，我們原本想說上去先帥死大家，結果我一上去被他們帥到了，我們整個被嚇到。」大淵則自嘲：「3個鄉巴佬，沒看過那麼多人。」小春也坦承：「我到現在都是空白的，不知道為什麼今天一直吃螺絲，超奇怪的。」

「頑童」與全場粉絲合照。本色音樂提供

針對近日彩排音量引發鄰居討論，小春率先道歉：「不好意思，畢竟我們是第1次來這裡，我們音樂本來就比較噪一點。」瘦子則說：「真的只能說我們菜啦！因為第1次在這個場地，有很多東西需要一直重複測試，當然我們希望把這個東西做好，就花比較多時間彩排，也對周邊的鄰居很抱歉。」大淵跳出來說：「不要說那麼多，先道歉，對不起。」

接著瘦子求饒：「很抱歉啦！因為我們也希望趕快結束，我們就可以演出，希望大家不要再生我們的氣了，我們明天唱完，短期內不會再回來，希望爭取好鄰居的形象。」

小春（左起）、瘦子、大淵昨會後受訪。本色音樂提供

被問遭投訴是否影響演唱心情？瘦子坦言：「我覺得多少會啦！因為不想讓大家不開心，我們本意是要讓大家快樂，不想有人覺得不愉快，這種本來就很兩難，想把事情做好，又要對買票的聽眾負責，希望在中間找到平衡。」

台中場特別量身打造全新演出橋段，小春、大淵與瘦子各自搭乘賓士敞篷跑車繞場，被問是否想過跟蔡依林借巨蟒道具，大淵笑說：「請不到，請不到那1隻，我太重，這場地大象好像也不錯耶！」

「OGS」巡演挑戰完台北小巨蛋、台中洲際棒球場後，6月6、7、13、14日將移師高雄巨蛋，被問是否進擊台北大巨蛋？瘦子信誓旦旦表示：「必須拿下！希望！我發誓，我們還沒有確定，但是心裡會有這個目標。」大淵則說：「我們會有賣票壓力。」

更多太報報導

唐治平辦粉絲見面會「我會再站起來」 許願做兩岸選秀節目

不只車銀優！金宣虎遭爆設空殼公司逃稅 父母刷公司卡付生活費