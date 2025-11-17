頑童「湯姆」 １１／２２日在宜蘭演藝廳登場

廣受大、小朋友喜愛的「偶偶偶劇團」二十二日晚在宜蘭演藝廳演出。（宜蘭縣文化局提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

廣受大、小朋友喜愛的「偶偶偶劇團」二十二日要來到宜蘭了！將帶來美國文豪湯姆．吐溫著作《湯姆歷險記》改編的作品，透過驚險刺激的演出，邀請觀眾在宜蘭演藝廳展開一段勇氣與冒險的戲劇旅程。

主角湯姆與好友哈克常幻想長大之後成為海盜。某天夜晚，兩人想用迷信的方法治好腳上的雞眼，卻無意間目睹了一樁驚人的犯罪！為了避免被兇手盯上，哈克打算隱瞞，充滿正義感的湯姆卻在眾人面前說出真相，兩人也因此踏上驚險刺激的旅程──在無人荒島、神祕山洞，湯姆會遇到那些挑戰和危機？勇敢揭開真相的湯姆要怎麼對抗邪惡？這是一齣充滿危機、冒險，又令人溫馨歡笑且適合全齡觀看的戲劇。

這次創作將作者「馬克．吐溫」化為說書人加入，穿梭在故事場景之間，引導觀眾跟著劇情，一起見證故事誕生。舞台設計亦充滿創意與想像力，以許多個「方塊」靈活變化，化身成教室、墓園、臥室、教堂、山洞等等，令觀眾嘖嘖稱奇，透過戲劇改編呈現，能夠更深刻感受經典文學的魅力。

《湯姆歷險記》將於二十二日晚上七時三十分，在宜蘭演藝廳演出，歡迎各位大小朋友一起來欣賞這齣高潮迭起又充滿創意的冒險旅程。