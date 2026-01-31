「頑童」突宣布加場喜訊 瘦子嗨喊：我們高雄見

瘦子見到滿場粉絲坦言嚇到。本色音樂提供



「頑童MJ116」繼台北小巨蛋7場完售後，昨晚（1╱31）在台中洲際棒球場舉辦「OGS」巡演，成為首位登上該場地開唱的嘻哈歌手，面對2萬5000名觀眾，瘦子坦言：「說真的，我們一開始上台的時候真的有被嚇到！前面幾首歌我還抖了兩下、漏了幾滴。」尾聲更驚喜宣布：「我們高雄見！」

本色音樂此次為台中2場演出投入1億5000萬總製作費、動員超過1000人製作團隊。瘦子坦言被滿場粉絲嚇到，隨後又笑說：「這樣講好像顯得我們沒見過世面，雖然我們上過很多場合，但這個場子真的有點偏大，你們看看你們自己，搞成這樣子。」

小春。本色音樂提供

演唱〈Just Believe〉時，頑童要全場粉絲把手機燈打開，並感性地說：「這片燈海我們帶去了很多地方，現在終於來到了這裡。真的非常謝謝你們說到做到，讓我們能站在這個舞台上。就如我所想的，因為有你們，我感覺我們永遠都有無限的可能性，這是我們『頑童』生涯中的第1個體育場，我相信未來還會有更多，但我會永遠記得今晚，也希望你們能記住今晚。」

演唱會尾聲，「頑童」驚喜宣布6月6、7、13、14日將移師高雄巨蛋，在現場絢爛煙火陪襯下，瘦子嗨喊：「我們高雄見！」而今晚同場地也將繼續嗨唱。

大淵。本色音樂提供

