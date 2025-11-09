「頑童」2.5萬張票秒殺 驚喜加場祭跨年等級煙火

小春（左起）、瘦子、大淵開心宣布加場。本色音樂提供



頑童MJ116「OGS」台中洲際演唱會昨（11╱8）開賣，2.5萬張票券秒殺，讓許多網友哀號沒搶到票，3人結束工作後開直播吃火鍋，一下加湯、一下加肉、一下加菜，就是不公布加場，讓留言區的粉絲超心急，最後瘦子才鬆口宣布加開2月1日，吊足粉絲胃口。

對於再創紀錄，頑童表示「超級感謝」，並興奮直呼要和大家一起「創造嘻哈歷史」。瘦子先前就放話：「戶外場一定要放超盛大的煙火，跨年等級！每2首歌就要炸1次，讓大家見識從沒看過的頑童舞台。」

大淵也笑說：「已經有買到1╱31票的老鄉，下禮拜六記得要繼續搶票，大家都要一起上車，創造史上最盛大的嘻哈盛事。」小春則表示：「謝謝大家捧場，讓我們可以再次加場一起玩！」

「OGS」加場門票11月15日上午11點 限填寫「優購問卷」的本色會員優先購票，親子套票同時段開放購買，下午1點30分開放一般購票。

