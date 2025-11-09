頑童2.5萬張票瞬間秒殺 宣布加場「創造嘻哈歷史」

頑童洲際演唱會門票秒殺，宣布隔日加場。（圖／本色音樂提供）

頑童MJ116將在明年1月31日於台中洲際棒球場舉辦《OGS》演唱會，2.5萬張門票昨日一開賣就秒殺，沒搶到票的網友紛紛哀嚎，掀起熱烈討論。對於再度創下紀錄，頑童三人都表示「超級感謝」，並興奮直呼要和大家一起「創造嘻哈歷史」。

門票開賣後，頑童三人在結束工作後開啟直播，吃著火鍋的他們一下加湯、一下加肉、一下加菜，就是不公布加場，讓底下留言粉絲超心急。最後他們終於宣布明年2月1日加場，瘦子更在先前就嗆聲表示：「戶外場一定要放超盛大的煙火，跨年等級，每兩首歌就要炸一次，讓大家見識從沒看過的頑童舞台！」

大淵則笑說：「已經有買到1月31日票的老鄉，下禮拜六記得要繼續搶票，大家都要一起上車，創造史上最盛大的嘻哈盛事！」小春則表示：「謝謝大家捧場，讓我們可以再次加場一起玩！」加場門票11月15日開賣。

