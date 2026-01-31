頑童MJ116「宣布6月高雄巨蛋唱4場」！ 瘦子開嗆全場嗨爆
頑童MJ116繼台北小巨蛋七場完售的驚人紀錄後，1月31日、2月1日唱進臺中洲際棒球場，成為第一個站上洲際棒球場開唱的嘻哈歌手，2場5萬張門票也順利秒殺，這次的演出他們透過鑽石型的延伸舞台加上敞篷跑車的繞場設計，讓全場觀眾都能近距離感受到頑童的魅力。
在一連演唱完〈走跳〉以及經典歌精華歌曲，還有大淵、小春、瘦子各自SOLO後，瘦子在演唱《Way up》時直嗆粉絲「洲際棒球場你們還在等什麼，我要你們站起來、跳起來，還在等什麼！」
頑童MJ116先是大喊「你們好嗎？」觀眾回應「好」，接著帥氣的說「這是頑童你知道的！」他們也很感謝大家依約而至，並希望大家一起大聲唱歌，瘦子表示：「剛不是故意兇你們的，太上頭了！我們終於離開台北小巨蛋了，不用坐在椅子上，這邊沒有條款了吧。」，呼籲大家一起站起來看演出。
而為了這次的台中兩場演出，頑童MJ116所屬的本色音樂投入總製費高達1.5億台幣。瘦子放話要大放的煙火，預算更是隨時準備加碼，光開場就一直大放煙火，讓大家看得目瞪口呆。演唱會尾聲，頑童無預警驚喜宣布加開高雄場次，瞬間引爆全場歡呼，頑童將於6/6－6/7、6/13－6/14登上高雄巨蛋，連開四場演出。
