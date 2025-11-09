頑童MJ116再加場！《OGS》購票細節一次看 瘦子嗆：要放跨年等級煙火

頑童MJ116。（圖／本色音樂提供）





頑童MJ116《OGS》台中洲際演唱會昨（8日）一開賣即秒殺2.5萬張票券，沒搶到票的網友紛紛哀嚎，掀起熱烈討論。頑童三人在結束工作後開啟直播，吃著火鍋的他們，一下加湯、一下加肉、一下加菜，就是不公布加場，讓底下留言粉絲超心急，最終瘦子正式宣布《OGS》洲際演唱會於2/1加開一場，11/15開始售票。

對於再度創下紀錄，頑童三人都表示「超級感謝」，並興奮直呼要和大家一起「創造嘻哈歷史」。瘦子更在先前就嗆聲表示：「戶外場一定要放超盛大的煙火，跨年等級！每兩首歌就要炸一次，讓大家見識從沒看過的頑童舞台！」大淵則笑說：「已經有買到1/31票的老鄉，下禮拜六記得要繼續搶票，大家都要一起上車，創造史上最盛大的嘻哈盛事！」小春則表示：「謝謝大家捧場，讓我們可以再次加場一起玩！」

廣告 廣告

頑童MJ116台中加場海報。（圖／本色音樂提供）

頑童MJ116台中加場海報。（圖／本色音樂提供）

頑童MJ116《OGS》台中洲際演唱會2月1日加場將於18:00開唱，票券將於11/15（六）開賣，11:00優先購票(限填寫「優購問卷」本色會員)，會員預購票價：NT$4080/3880/3580/2880/2580/2380/2080/1880/1280/880；13:30一般購票(開放所有本色會員購票)，親子套票只有在11:00優購時段開放購買，而現場票價格為：NT$4280/4080/3780/3080/2780/2580/2280/2080/1480/1080。



【更多東森娛樂報導】

●陶晶瑩挺范姜彥豐！批粿王「吃人夠夠」 揭求償目的

●「台語情歌教父」張錦華驚傳離世 生前留下多首國歌級作品

●郭書瑤哽咽！爆熱戀春風回應了 對方霸氣喊：我照顧妳

