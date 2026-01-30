頑童MJ116台中演唱會1/31、2/1登場！入唱須知、票價座位一次看
頑童MJ116時隔6年推出全新專輯《OGS》，今年7月連續兩個禮拜，在台北小巨蛋唱了7場，吸引上萬老鄉同嗨！最近他們驚喜公開台中演唱會票價座位圖，宣布將於2026年1月31日在台中洲際棒球場開唱，挑戰可容納約2萬人的大型戶外場地。演唱會開賣即秒殺，隨即宣布加開2/1場次，門票11/15開賣。台中的老鄉準備好迎接嘻哈OG先生，在台中洲際棒球場強勢回歸了嗎！頑童台中演唱會時間地點、售票時間、票價座位、新歌歌單一次看。
頑童MJ116台中演唱會｜時間地點
演出日期：
2026/01/31（六）19:00
2026/02/01（日）18:00 #加場
演出地點：台中洲際棒球場
頑童MJ116台中演唱會｜入場時間與流程
【1/31（六）Day1】
S特區整隊時間：16:00～17:00
S特區、上下層座位區：17:00
全區開放入場：17:30
開演時間：19:00
【2/01（日）Day2】
S特區整隊時間：15:00～16:00
S特區、上下層座位區：16:00
全區開放入場：16:30
開演時間：18:00
頑童MJ116台中演唱會｜票價、座位圖
會員預購票：NT$4,080／$3,880／$3,580／$2,880／$2,380／$2,580／$2,080／$1,280／$1,880／$880
親子雙人套票（一大一小）$5,370／親子三人套票（一大兩小）$7,160／親子三人套票（兩大一小）$8,950／親子四人套票（兩大兩小）$10,740
套票最多限購兩張孩童票，並限「優先購票」才可選購。
親子套票最多兩位大人兩位小孩，優惠票價適用3-12歲孩童，入場時需該套票所有人一起並驗證入場。
$4,080／$3,880／$3,580／親子套票區域皆為實名制。
現場票：NT$4,280／$4,080／$3,880／$3,580／$2,880／$2,380／$2,580／$2,080／$1,280／$1,880
座位圖：
頑童MJ116台中演唱會｜必練新歌
《無袂煞》
《兄弟們要進城》
《OGS》
《NONO》
《Here We Are》
《里長Bro Li Tiunn bro》
《It's About Time》
（影片來源：滾石唱片 ROCK RECORDS YouTube，若遭移除請見諒）
頑童MJ116台中演唱會｜售票時間
售票時間：2025/11/08（六）
上午11:00 本色優先購票會員購票（含親子票）
下午13:30 本色一般會員購票
限「本色會員」購票！
每位會員每場次限購 4 張
頑童MJ116台中演唱會｜加場售票時間
售票時間：2025/11/15（六）
上午11:00 本色優先購票會員購票（含親子票）
下午13:30 本色一般會員購票
限「本色會員」購票！
每位會員每場次限購 4 張
