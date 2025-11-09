頑童MJ116台中演唱會2.5萬張票秒殺！驚喜宣布加場

頑童MJ116台中演唱會加場。（圖／本色音樂提供）

頑童MJ116「OGS」台中洲際演唱會8日開賣即秒殺，2.5萬張票券完售，今（9）日他們宣布將於2026年2月1日加開一場，讓向隅粉絲嗨翻。

三人昨日結束工作後開直播，只見吃著火鍋的他們，邊加湯、加肉、加菜，就是不公布加場，讓底下留言的粉絲超心急。最終才由瘦子正式宣布加場，門票將於11月15日正式開賣。

對於再度創下紀錄，頑童三人都表示「超級感謝」，並興奮直呼要和大家一起「創造嘻哈歷史」。瘦子更在先前就嗆聲表示：「戶外場一定要放超盛大的煙火，跨年等級！每兩首歌就要炸一次，讓大家見識從沒看過的頑童舞台。」大淵則笑說：「已經有買到1月31日票的老鄉，下禮拜六記得要繼續搶票，大家都要一起上車，創造史上最盛大的嘻哈盛事。」小春則表示：「謝謝大家捧場，讓我們可以再次加場一起玩。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導