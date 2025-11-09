頑童MJ116巡演台中場秒殺 緊急宣布加場11／15搶票

頑童MJ116「OGS」巡迴演唱會9日宣布加場。（本色音樂提供）

頑童MJ116「OGS」台中洲際演唱會8日一開賣即秒殺2.5萬張票券，沒搶到票的網友紛紛哀嚎，掀起熱烈討論。頑童三人在結束工作後開啟直播，吃著火鍋的他們，一下加湯、一下加肉、一下加菜，就是不公布加場，讓底下留言粉絲超心急。最終瘦子正式宣布「OGS」洲際演唱會加開2月1日一場，11月15日開始售票。

對於再度創下紀錄，頑童三人都表示「超級感謝」，並興奮直呼要和大家一起「創造嘻哈歷史」。瘦子更在先前就嗆聲表示：「戶外場一定要放超盛大的煙火，跨年等級。每兩首歌就要炸一次，讓大家見識從沒看過的頑童舞台。」

廣告 廣告

大淵則笑說：「已經有買到1月31日票的老鄉，下禮拜六記得要繼續搶票，大家都要一起上車，創造史上最盛大的嘻哈盛事。」小春則表示：「謝謝大家捧場，讓我們可以再次加場一起玩！」「OGS」加場演唱會票券將於15日開賣，更多細節請上本色音樂官方網站查詢。

更多中時新聞網報導

郭書瑤曾陷低潮 春風霸氣喊我照顧妳

菁英獎》12強MVP陳傑憲 問鼎最佳男運動員

疲憊、注意力降 恐是體內缺鐵