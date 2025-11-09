頑童MJ116演唱會確定加場！瘦子放話「跨年等級煙火」搶票時間出爐

記者徐珮華／台北報導

「頑童MJ116」將於明年1月31日在台中洲際棒球場舉辦「OGS」演唱會，2.5萬張門票昨（8）日開賣即秒殺，沒搶到票的網友紛紛哀嚎，掀起熱烈討論。頑童3人結束工作後開啟直播，吃著火鍋一下加湯、一下加肉、一下加菜，就是不公布加場，讓粉絲超心急。最終瘦子正式宣布演唱會加開2月1日一場，11月15日開始售票。

頑童MJ116將於明年舉辦演唱會。（圖／本色音樂提供）

瘦子先前曾嗆聲：「戶外場一定要放超盛大的煙火，跨年等級！每兩首歌就要炸一次，讓大家見識從沒看過的頑童舞台！」大淵笑說：「已經有買到1月31日票的老鄉，下禮拜六記得要繼續搶票，大家都要一起上車，創造史上最盛大的嘻哈盛事！」小春則表示：「謝謝大家捧場，讓我們可以再次加場一起玩！」

對於再度創下紀錄，頑童3人都表示超級感謝，興奮直呼要和大家一起創造嘻哈歷史。「OGS」加場演唱會票券將於11月15日開賣，更多細節請上本色音樂官方網站查詢。

頑童MJ116「OGS」演唱會確定加場。（圖／本色音樂提供）

頑童MJ116「OGS」台中洲際演唱會

加場日期：2026月2月1日（日）18:00

地點：臺中洲際棒球場

售票時間：2025年11月15日（六）

11:00優先購票（限填寫「優購問卷」本色會員，親子套票只在11:00優購時段開放購買）

13:30一般購票（開放所有本色會員購票）

會員預購票：4080／3880／3580／2880／2580／2380／2080／1880／1280／880

現場票：4280／4080／3780／3080／2780／2580／2280／2080／1480／1080

