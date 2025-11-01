頑童MJ116現蹤台中狂吸上千粉塞爆 瘦子暖心逗笑小歌迷

頑童1日赴台中跟粉絲相見歡。（本色音樂提供）

嘻哈天團頑童MJ116繼締造台北小巨蛋七場完售的紀錄後，再度挑戰自我、氣勢登場，這次將把舞台搬到台中洲際棒球場，挑戰高達3萬人規模的演出，頑童1日現身臺中搭捷運，他們除了在捷運上與大家閒聊家常，也把小禮物送給遇見的幸運粉絲，帶著小朋友追星的媽媽太激動，讓小女孩哭了起來，瘦子見狀蹲下與全家人合影，逗笑了孩子，超級暖心。

台中松竹站現場擠進上千民眾搶看頑童風采，捷運站2樓穿堂、甚至遠方的3樓月台，都有民眾熱情參與，讓頑童超級感動之外，也特別提醒民眾一定要注意安全。他們在台上詢問有沒有台北場有來的粉絲，「你們都會遵守我們的約定吧？台北場沒有來的也沒有關係，讓我們一起前進洲際棒球場好嗎？」現場民眾熱烈迴響。

大淵想提醒大家11月8日開始售票，卻記不得日期還要讓台下粉絲提醒，他笑說，「我不記得沒關係，你們有記得就好。」頑童三人也因為台中老鄉超級熱情，臨時決定要增加演出曲目，DJ正男下什麼音樂他們就唱什麼歌，真正即興的演出，意外讓現場變成頑童與粉絲們的超大KTV包廂，氣氛嗨翻天。最後頑童送上〈辣台妹〉約定所有人下次在洲際棒球場見。

