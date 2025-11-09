生活中心／陳佳侖 台北報導

頑童 MJ116《OGS》台中洲際演唱會昨日（11/8）一開賣即秒殺 2.5 萬張票券，沒搶到票的網友紛紛哀嚎，掀起熱烈討論。





頑童MJ116驚喜宣布明年2月加場! 瘦子嗆「要放跨年等級煙火」

頑童MJ116將於明年舉辦演唱會。（圖／本色音樂）





頑童三人在結束工作後開啟直播，吃著火鍋的他們，一下加湯、一下加肉、一下加菜，就是不公布加

場，讓底下留言粉絲超心急。最終瘦子正式宣布《OGS》洲際演唱會加開2/1（日）一場，11/15（六）開始售票。

對於再度創下紀錄，頑童三人都表示「超級感謝」，並興奮直呼要和大家一起「創造嘻哈歷史」。瘦子更在先前就嗆聲表示：「戶外場一定要放超盛大的煙火，跨年等級！每兩首歌就要炸一次，讓大家見識從沒看過的頑童舞

台！」大淵則笑說：「已經有買到 1/31 票的老鄉，下禮拜六記得要繼續搶票，大家都要一起上車，創造史上最盛大的嘻哈盛事！」小春則表示：「謝謝大家捧場，讓我們可以再次加場一起玩！」

《OGS》加場演唱會票券將於 11/15（六）開賣，更多細節請上本色音樂官方網站查詢。





頑童 MJ116《OGS》台中洲際演唱會

加場日期：2026/02/01（日）18:00

地點：臺中洲際棒球場

售票時間：

2025/11/15（六）

11:00 優先購票(限填寫「優購問卷」本色會員)

＊親子套票只有在 11:00 優購時段開放購買

13:30 一般購票(開放所有本色會員購票)

會員預購票：

4080/3880/3580/2880/2580/2380/2080/1880/1280/880

現場票：

4280/4080/3780/3080/2780/2580/2280/2080/1480/1080

