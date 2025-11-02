頑童MJ116 嗨翻中捷
台中捷運注入滿滿嘻哈能量！中捷公司首度與華語嘻哈天團「頑童MJ116」跨界合作，為明年1月31日於台中洲際棒球場登場的《OGS》演唱會暖身。首場造勢活動1日在捷運松竹站熱力開唱，吸引上千名粉絲到場朝聖；即日起，綠線沿線多站也換上頑童主題設計，為歌迷帶來全新乘車體驗。（見圖）
為了讓更多民眾感受頑童嘻哈魅力，頑童特別將台中捷運綠線化身為「老鄉（頑童粉絲暱稱）進城路」，從高鐵台中站、市政府站到文心中清站，多款Q版頑童人形立牌首次亮相捷運站，讓粉絲能近距離打卡合影；文心森林公園站與文心崇德站的月台門也貼上團員帥氣剪影，陪伴歌迷等車。各車站內的互動屏、電視螢幕、跑馬燈及廣播更播放頑童成員原聲喊話，讓每趟旅程都充滿節奏感。
中捷公司表示，捷運松竹站是這次造勢活動的焦點，車站設置超大型塗鴉海報牆，重現頑童街頭精神。三位團員昨天驚喜現身，以代表作〈MJ Fresh Gang〉、〈無袂煞〉、〈兄弟們要進城〉、〈辣台妹〉及〈OGS〉等嗨曲開唱，掀起現場高潮。三人更即興與粉絲互動，大喊：「兄弟們進城了！」現場氣氛沸騰，嘻哈能量全面引爆。
中捷公司總經理朱來順表示，這次與頑童MJ116的跨界合作，是中捷推動「軌道經濟×城市行銷」的重要實踐。台中捷運不僅是城市運輸的重要動脈，更是文化創意的展演舞台。透過頑童MJ116的潮流魅力，讓更多年輕族群走進捷運，感受台中這座城市的活力與多元文化。
中捷公司指出，自11月起至明年1月，頑童魅力將在台中捷運沿線強力放送，旅客可在車站體驗最嘻哈的捷運。演唱會當天也可以搭乘台中捷運至松竹站轉乘接駁專車前往洲際棒球場會場，一同見證頑童的嘻哈盛典！
