頑童MJ116 OGS台中洲際首唱逾3萬票秒殺

華語嘻哈天團頑童 MJ116 首度前進台中洲際棒球場開唱，「頑童MJ116 OGS台中洲際演唱會」將於115年1月31日及2月1日在台中市洲際棒球場盛大登場，兩場演出皆已完售，每場預計吸引逾3萬名樂迷到場。台中市政府新聞局長欒治誼表示，為讓「老鄉們」安心進場、盡情享受演出，市府已與主辦團隊完成整體規劃及交通疏運安排，並將於演唱會前辦理緊急疏散安全演練，全面檢視活動期間各項安全與動線規劃。（見圖）

欒治誼局長指出，為確保演唱會當日各項作業順利進行，警方將比照前次大型演唱會模式，訂於1月30日（五）在洲際棒球場周邊辦理演唱會前演練。演練內容涵蓋場地安全檢查、入場管制、場內突發狀況處理及緊急事故人潮疏散等項目，透過實地模擬方式，檢視疏散動線與人流分流規劃，並由市府相關局處如警察局、消防局、新聞局等單位及現場工作人員共同參與，確保演唱會期間秩序良好、運作順暢。

配合演唱會進行，活動兩日將自14時起，實施周邊道路交通管制，管制路段包括四平路（環中路至568巷）、洲際路（四平路至豐樂一街）及崇德十九路（崇德路至洲際一街）等，請一般車輛配合改道行駛，相關措施將依現場人流狀況彈性調整，儘速解除交通管制。