「頑童MJ116 OGS」洲際首唱逾3萬票秒殺，中市府啟動演練與交通疏運。（圖：中市府提供）

華語嘻哈天團頑童 MJ116 首度前進台中洲際棒球場開唱，定1月31日及2月1日在洲際球場舉辦，兩場演出皆已完售，每場預計吸引逾3萬名樂迷到場。市府新聞局長欒治誼說，為讓｢老鄉們」安心進場、盡情享受演出，市府已與主辦團隊完成整體規劃及交通疏運，並在演唱會前辦理緊急疏散安全演練，全面檢視活動安全與動線規劃。

新聞局指出，為確保演唱會當日各項作業順利進行，警方將比照前次大型演唱會模式，訂於1月30日（五）在洲際棒球場周邊辦理演唱會前演練。演練內容涵蓋場地安全檢查、入場管制、場內突發狀況處理及緊急事故人潮疏散等項目，透過實地模擬方式，檢視疏散動線與人流分流規劃，並由市府相關局處如警察局、消防局、新聞局等單位及現場工作人員共同參與，確保演唱會期間秩序良好、運作順暢。

配合演唱會進行，活動兩日將自14時起，實施周邊道路交通管制，管制路段包括四平路（環中路至568巷）、洲際路（四平路至豐樂一街）及崇德十九路（崇德路至洲際一街）等，請一般車輛配合改道行駛，相關措施將依現場人流狀況彈性調整，儘速解除交通管制。

新聞局指出，在交通疏運方面，除完善的大眾運輸，主辦方本色音樂亦規劃免費接駁服務，將自14時起營運至散場疏運完成，計設置高鐵台中站、秋紅谷、捷運松竹站及台鐵台中站等4處主要接駁站點，方便外縣市及市區民眾轉乘。市府也將同步規劃散場接駁及人車分流動線，並加派警力及工作人員引導，協助樂迷平安、有序返程。

新聞局補充，在入場安全方面，演唱會部分區域採實名制票券入場，觀眾須攜帶本人有效身分證明文件正本配合查驗，全場需接受入場安檢，現場全面禁止吸菸、飲酒及使用電子煙，亦禁止攜帶大型包包、行李箱、自拍棒、腳架、無人機、雷射筆等可能影響安全之物品，請樂迷提早到場並配合現場人員指示。

新聞局長欒治宜表示，頑童 MJ116 為華語嘻哈代表性團體，此次演唱會規模大、人潮眾多，市府除演唱會當日的交通與安全規劃外，也特別重視活動前的整體準備與跨單位協調。透過完善規劃與事前演練，不僅為樂迷打造安全、舒適的觀演環境，也再次展現台中承辦大型演唱會的專業量能與城市魅力，邀請全國樂迷放心來台中，一同感受最熱血的音樂夜晚。（寇世菁報導）