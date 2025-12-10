頒亞洲民主人權獎 賴清德批中國複合式威脅：守護民主刻不容緩

總統賴清德出席「第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」，與印尼法律援助與人權協會得獎主代表 Julius Ibrani 、立法院長韓國瑜合影。廖瑞祥攝



賴清德總統今（12/10）日上午出席「第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」，親頒獎項肯定本屆得主「印尼法律援助與人權協會」（PBHI）在逆境中堅守人權，更串連起跨國際社群的人權行動。他並表示，台灣持續用行動致力強化人權，面對當前全球民主倒退、地緣衝突升高，守護民主與自由已刻不容緩。期盼不分區域、國家和黨派的人們都能團結捍衛普世價值，讓「身而為人的權利」落實在每個人身上，也讓民主的光芒持續照亮全世界。

台灣民主基金會今上午舉辦「第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」，總統賴清德、立法院長暨台灣民主基金會董事長韓國瑜、外交部次長陳明祺、台灣民主基金會執行長廖達琪及多國駐台使節代表出席。

賴清德說，今天是「世界人權日」，很榮幸來參加這場盛會。首先他要代表全體台灣人民恭喜印尼法律援助與人權協會，榮獲第20屆「亞洲民主人權獎」，也要感謝台灣民主基金會的努力，持續向世界展現台灣的民主信念。「亞洲民主人權獎」的頒發，除了是對國際人權價值推動者的肯定，更代表著台灣與全球民主夥伴共同堅守人權、深化自由、實踐民主的決心。

賴清德指出，就像PBHI是在逆境中堅守人權的行動者，從1996年創立以來，不僅對人權遭受嚴重迫害的人民提供免費法律協助與諮詢，也持續監督政策，參與立法相關遊說與討論，讓公民社會的聲音能夠被納入國家政策。即使面對人格抹黑或是人身安全與自由的嚴重威脅，PBHI的成員仍然用行動記錄各類人權侵害案件，更與國際社會積極合作，連結烏克蘭、孟加拉等地的人權工作者，串連起跨國際社群的人權行動，令人欽佩。

賴清德表示，如同許多亞洲國家，台灣的民主歷程也走過威權統治、社會動盪等種種挑戰，才有今日多元開放、充滿活力的公民社會。今年9月，台灣迎來解嚴天數超越戒嚴歲月的歷史里程碑，這象徵著自由與民主已經在這塊土地扎根、茁壯。

總統賴清德出席「第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」，與印尼法律援助與人權協會得獎主代表 Julius Ibrani 、立法院長韓國瑜合影，合影結束恭請回座。廖瑞祥攝

賴清德說，台灣也持續用行動致力強化人權。例如，我們在2022年提出了首部國家人權行動計畫，今年，我們開始推動制定新版國家人權行動計畫，徵集各界意見，廣納各項人權議題。

賴清德表示，今年，台灣也首次建立人權指標，藉由參照聯合國及《身心障礙者權利公約》等公約的精神，以及聽取各界的意見，來強化各項權利項目的監測機制，希望提升人權保障政策的透明度與效能，進一步保障我國人民的人權。

另外，賴清德說，就在上個月，國家檔案館已經正式開幕，這是台灣轉型正義的重要里程碑。未來，中央與地方依據法律，都必須要完整移交檔案，為台灣的開放政府與民主促進建立更完善的基礎。

賴清德指出，當前，全球民主倒退、地緣衝突升高，中國對台灣及周邊國家複合式威脅以及攻擊，影響區域及全球的和平穩定，這顯示出守護民主與自由是各國刻不容緩的行動。

賴清德認為，捍衛民主並不容易，鞏固民主更需要強大的決心。PBHI及許多人權團體在艱難中仍不放棄希望的精神，正是我們最好的啟發。我們期待未來不分區域、不分國家、不分黨派的人們都能夠團結彼此，捍衛普世價值，讓「身而為人的權利」落實在每一個人身上，也讓民主的光芒持續照亮全世界。

