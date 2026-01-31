頒劉金獅褒揚令！賴清德：面對境外敵對勢力威脅 台灣必須更團結

總統賴清德今天（31日）頒贈劉金獅褒揚令，並在致詞時提到，面對境外勢力對台灣的威脅，現今這一代人必須更團結。（圖／總統府提供）

總統賴清德今天（31日）上午前往台北濟南教會，頒贈褒揚令予台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會前會長劉金獅，表彰其對台灣民主自由的貢獻。賴清德致詞時提到，過去他們這一代對抗國民黨專制獨裁、追求民主；如今面對境外勢力對台灣的威脅，現今這一代人必須更團結。

賴清德致詞時表示，他今天抱著非常不捨的心情來參加一生為台灣民主奮鬥、同時也是主內家人的劉金獅追思禮拜。劉金獅出生於台灣民主聖地宜蘭蘇澳，在12歲時與父親親眼目睹陳儀部隊持槍射殺無辜市民，親身見證二二八事件的恐怖，從此在心中種下台灣應該要獨立自主的信念。

廣告 廣告

賴清德指出，劉金獅在1962年因被控參加台灣獨立組織「興台會」而遭到逮捕，判刑入獄10年。即使遭受苦難、忍受折磨，其為台灣奮鬥的理念從來沒有改變。無論是參加民主運動或街頭連署，一生都是為了台灣的民主、自由與人權在奮鬥，也一心充滿對這片土地的愛。

賴清德提到，劉金獅出獄後，與所有受難者前輩共同成立台灣第一個「台灣政治受難者聯誼總會」，在第一線幫助受難者家庭，令人非常感動。劉金獅雖然已經離開，但其為民主台灣所打下的基礎會流傳永世，盼大家能繼承劉金獅的精神，繼續為台灣打拚。

賴清德指出，過去他們這一代是對抗國民黨的專制獨裁、追求民主；現今這一代人必須更加團結，因為面對的是境外勢力對台灣的威脅，他相信劉金獅的精神不死，大家會更加團結，讓台灣更加安全、民主更加鞏固。



回到原文

更多鏡報報導

春節勗勉花蓮駐軍 賴清德不忘喊話在野放下歧見：為國軍爭取預算

賴清德點4大治安難題 揭黑幫受境外勢力影響衝擊國安、黑手伸入綠能產業

響應教宗和平日文告 賴清德：任何武力脅迫無法帶來真正和平

只愛阿公！42歲中國男「連續性侵」3老翁...遭逮後全認了