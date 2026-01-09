頒獎感謝運動推手企業 卓揆催總預算審查打造更好運動環境

「第17屆運動推手獎」表揚典禮今天(9日)舉辦，行政院長卓榮泰親自頒獎給長期投入選手培育跟運動推廣的民間企業、團體與個人。卓榮泰在致詞中也不忘呼籲請立法院盡快審查今年的總預算，讓台灣的運動環境更完善。

這屆的「運動推手獎」規模再創高峰，共計77個單位，129個獎項，總贊助金額突破新台幣59億元，呈現運動部與社會各界攜手合作的豐碩成果。

運動部長李洋表示自己雖然身分改變，但仍要誠摯感謝這些贊助單位讓台灣運動蓬勃發展。他更表示，這些支持讓選手在低潮時，不只是及時雨，更是在背後挺他們的勇氣，讓他們可以繼續在國際賽場征戰。

行政院長卓榮泰則表示，運動部成立後，希望更擴大全民運動的基礎，國家政策也是全力支持。不過要做事就要有預算，他不忘呼籲立法院盡快審查今年的總預算案，讓活動不斷炊。卓榮泰：『(原音)運動部成立後新推出很多政策內容，包括運動部要以台灣品牌舉行國際賽事，這在第一年預算編了八億元，同時它也要對補助各地政府的運動設施、整建各地場所也編足30.2億，這38.8億元的預算因為都屬於新興事項、新增業務，到目前為止立院都沒通過，所以李洋部長經常愁眉苦臉跟我說這38.8億到底怎樣處理。我們也希望立法院趕快審查預算，而且不要東挑西揀，把所有3兆350億的明年度總預算審慎審查。』

卓榮泰也表示，今年有許多國際重大賽事即將舉辦，國人也都很期待看到台灣選手們的精采表現，政府也會努力讓選手們得到更多的尊重與支持，也希望大家一起以運動壯大台灣。

中華奧林匹克委員會主席蔡家福、中華民國體育運動總會會長葉政彥、中華帕拉林匹克總會副會長張雷鳴也共同出席盛會，感謝各贊助單位以行動支持台灣運動發展。(編輯：陳士廉)