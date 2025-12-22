頒獎禮服遭潑墨？趙露思認有狀況：每次出來就有人心裡難受

趙露思頒獎典禮禮服有問題。（圖／翻攝自趙露思微博）





中國大陸女星趙露思與前東家「銀河酷娛」因合約糾紛鬧翻，日前演出陸劇《許我耀眼》引爆話題；好不容易光榮回歸演藝圈，但她昨（21）日出席頒獎典禮卻爆出禮服被消失、遭潑墨等傳聞，對此她也在典禮後開直播還原真相。

趙露思原先穿的新款禮服。（圖／翻攝自趙露思微博）

趙露思昨日出席「2025騰訊星光大賞」頒獎典禮，一開始穿著2026春夏款裸膚色禮服、配上全球僅有一套的高奢珠寶走紅毯，但後來在典禮上，她卻換成2016年秋冬款黑色亮片禮服，10年前的舊款式不僅與珠寶不搭，也引起網友猜測是原先的禮服遭到惡搞，不得已才更換。

頒獎典禮結束後，趙露思開直播坦言禮服確實有狀況：「衣服有一說一啊！有些BUG是肯定存在的」、「反正我每一次出來，就會有的人心裡就難受了，是誰難受咱不說」，言談中意有所指，但仍以高EQ回應粉絲：「但這不是我最後一個活動，這也不是我最後一次跟你們見面，咱們期待下一次。」



