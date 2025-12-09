頒獎「給錯人」出大包！劉詩詩獎牌被白鹿領走 雙方粉絲氣炸 愛奇藝道歉了

劉詩詩（右二）在《淮水竹亭》飾演的東方淮竹，原本在榜單上名列第三，頒獎當天卻突然被擠出榜外。翻攝自微博



愛奇藝日前盛大舉行「尖叫之夜」頒獎典禮，不過頒獎當天卻發生嚴重頒獎失誤，原本確定在「年度喜愛女性角色」入圍前三名的劉詩詩突然跌出榜外，改由原先不在榜單上的白鹿上台領獎，引發雙方粉絲強烈不滿。由於該獎項採用付費投票機制，引發網友批評付費投票機制根本是在「割韭菜」。

愛奇藝旗下互動平台「桃豆世界」上月21日公布官方榜單時，「年度喜愛（電視劇）女性角色」前三名依序為《一笑隨歌》付一笑（李沁飾演）、《生萬物》寧繡繡（楊冪飾演）、《淮水竹亭》東方淮竹（劉詩詩飾演），不料6日頒獎典禮時，大螢幕上的得獎名單卻出現重大變動，改由原本不在前三名的白鹿空降前三名。

由於該獎項採用付費投票機制，粉絲需要購買會員或虛擬道具，才能幫心儀角色累積票數，且投票期間劉詩詩累積獲得的熱度高達2.41億，白鹿的角色僅有1,266萬，兩者相差懸殊，讓花錢支持劉詩詩的粉絲極為不滿。

劉詩詩原本在榜單高居第三，頒獎當天卻跌出榜外，改由白鹿領走獎項。翻攝自微博

更令粉絲憤怒的是，愛奇藝官方早先曾明確承諾，前三名角色可在「尖叫之夜」獲得口播或投屏等曝光機會，然而劉詩詩不但未能上台領獎，相關宣傳口播也全數消失，讓花錢投票的粉絲痛批平台違反承諾，質疑愛奇藝黑箱作業，憤而發起投訴。

針對外界批評，愛奇藝官方緊急於6日晚間緊急發布更正聲明，承認「 因我們的工作疏忽，導致在2025愛奇藝尖叫之夜活動上，公布的桃豆世界2025年度喜愛（電視劇）女性角色和桃豆世界2025年度長青（電視劇）角色信息有誤」，強調正確名單以11月21日公告為主，並表示將退回投票期間的現金和虛擬資產，同時向劉詩詩及其粉絲提交書面道歉信。

特別的是此事不只引起劉詩詩不滿，就連白鹿粉絲也同樣感到不滿，認為白鹿本人並無過錯，卻因平台疏失遭受網友批評，就連和付費投票榜單完全無關的獎項也被指控是「偷獎」、「買獎」，名譽嚴重受損，要求愛奇藝官方正式向白鹿道歉並澄清相關事實。

