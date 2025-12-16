頒發公務人員傑出貢獻獎 賴清德：公教年金制度不該走回頭路

賴清德強調，在2016年開始推動的年金改革，從來不是否定任何人的貢獻，而是出於讓制度永續、讓世世代代都能領得到的核心目標。（圖／截自中天電視直播）

賴清德總統今（16）日下午出席「114年公務人員傑出貢獻獎表揚大會」表示，在2016年開始推動的年金改革，從來不是否定任何人的貢獻，而是出於讓制度永續、讓世世代代都能領得到的核心目標。確保財務永續是政府對所有世代、對全體國人、對國家未來的共同承諾。

賴清德肯定所有得獎者以專業協助人民解決問題，更用創新推動國家前進發展，也期許公務同仁與時俱進，善用各項數位與AI工具，讓公務體系更有效率，也讓服務更即時、更貼近國人的需要。並盼繼續勇敢創新，用專業守護國家、用制度照顧人民，為臺灣的未來發展打下更穩固基礎。

賴清德表示，首先要向所有得獎者表達最誠摯祝賀，也要代表政府及全體國人，感謝大家長期以來的付出和奉獻。並指出，「公務人員傑出貢獻獎」是公務體系內的最高榮譽，獲獎不只是對各位的肯定，更象徵大家持續以專業協助人民解決問題，更用創新推動國家前進發展。

賴清德指出，感謝所有得獎同仁與團隊的付出與努力，是社會安定與民主韌性的關鍵力量。並指出，公務人員是國家運作的基石，而政府的職責就是要讓承擔重任的人能夠安心投入、長久服務。因此過去4年政府3度調升軍公教薪資，包括今年加薪3%。

賴清德強調，在2016年開始推動的年金改革，從來不是否定任何人的貢獻，而是出於讓制度永續、讓世世代代都能領得到的核心目標。確保財務永續是政府對所有世代、對全體國人、對國家未來的共同承諾；現在公教年金制度不該因為倉促修法而走回頭路，更不該把年金破產的風險推給下一代承擔。相信國人都期待對於年金制度能在合法、合理、負責的情況下，再次被審慎檢視，政府也會持續努力確保年金制度財務永續，符合世代公平正義。

賴清德也期許所有公務同仁，面對快速變動的國際局勢與科技浪潮都能與時俱進，善用各項數位與AI工具，讓國家治理及對人民的服務都能一步步升級。像是今年人事總處和工研院攜手推動「AI政府領航人才發展計畫」，結合產官學界資源，培養更多具數位思維、善用科技，且堅守公共價值的公務人才，不僅讓公務體系更有效率，也讓服務更即時、更貼近國人的需要。

最後，賴清德再次恭喜所有得獎同仁與團隊，也向在背後默默支持的家人致上最高敬意。並盼一起繼續努力，用專業守護國家、用制度照顧人民，相信只要公務體系繼續勇敢創新，將能為臺灣的未來發展打下更穩固基礎。

